Указ Президента Республики Казахстан

Указы
0

О проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума

В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум.

2. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

3. Официально опубликовать 12 февраля 2026 года в средствах массовой информации настоящий Указ и проект Конституции Республики Казахстан.

4. Возложить подготовку и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 11 февраля 2026 года

№ 1170

#указ #Акорда #конституция #референдум

