О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в развитие энергетической отрасли страны наградить:
орденом «Отан»
Абитаева Есбергена Абитаевича – ветерана труда, город Алматы;
орденом «Парасат»
Атакулова Ермаханбета Тиллабековича – управляющего директора АО «KEGOC», город Астана;
Сулейменова Серика Жусиповича – советника председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», Кызылординская область;
орденом «Құрмет»
Асрепова Миржана Гумаровича – ветерана труда, город Астана;
Бузава Әбжәлі Мавленұлы – мастера ГКП «Жылу», Туркестанская область;
Кожина Мурата Кабиденовича – ветерана труда, Акмолинская область;
Нурмуханбетова Ержана Абитаевича – старшего диспетчера АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», область Жетісу;
Рау Владимира Александровича – ветерана труда, Павлодарская область;
Хвана Александра Федоровича – ветерана труда, Мангистауская область;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени
Вашкеля Ивана Вацлавовича – электрослесаря ПС-220кВ «Мүсірепов» Петропавловских ТЭС филиала «Акмолинские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС», Северо-Казахстанская область;
Есжанова Амандыка Уразгалиевича – слесаря-ремонтника ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК», Мангистауская область;
Жамалакова Канатбека Ердилдаевича – мастера Мойынкумского РЭС ТОО «Жамбылские электрические сети», Жамбылская область;
Колесникова Сергея Викторовича – электрослесаря ТОО «Текелийский энергокомплекс», область Жетісу;
Сисекенова Кайргали Жумаевича – водителя ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания»;
Ысқақ Айтжан Бахытжанұлы – кабельщика-водителя ТОО «Энергосистема», Актюбинская область;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Азангулова Куаныша Орынбайулы – слесаря ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Восточно-Казахстанская область;
Акбаева Жандарбека Садыровича – электромонтера ТОО «СКЗ-U», Кызылординская область;
Бекмаганбетова Фазылбека Кайлевича – электрослесаря ПС 220кВ АО «KEGOC», Костанайская область;
Бернгардт Ольгу Владимировну – мастера подстанций Бухар Жырауского РЭС ТОО «Қарағанды Жарық»;
Волкова Дмитрия Геннадьевича – электрогазосварщика сетевого района № 1 ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», Северо-Казахстанская область;
Гибадулина Равиля Сибагатулловича – машиниста котлов АО «Астана-Энергия», город Астана;
Елеманову Алию Аликовну – профессора НАО «Алматинский университет энергетики и связи», город Алматы;
Калинину Татьяну Васильевну – машиниста паровых турбин ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» ТОО «Kazakhmys Energy», Карагандинская область;
Капеза Ерқаната Жандарбекұлы – машиниста тепловоза АО «Евроазиатская энергетическая компания», Павлодарская область;
Каратаева Болатбека Джанибековича – оператора ГКП «КызылордаТеплоЭлектроЦентр»;
Кенжеева Абдуали Бурхановича – обходчика гидротехнических сооружений АО «Шардаринская ГЭС», Туркестанская область;
Мелентьева Андрея Ивановича – электрогазосварщика Ульбинского РЭС АО «Шығыс Жылу», Восточно-Казахстанская область;
Темникову Евгению Геннадьевну – главного инженера ГКП «Талғар Жылу», Алматинская область.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан
К. Токаев
Астана, Акорда, 15 декабря 2025 года
№ 1120