Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан

Указы
72

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в развитие энергетической отрасли страны наградить:

орденом «Отан» 

Абитаева Есбергена Абитаевича – ветерана труда, город Алматы;

 

орденом «Парасат»

Атакулова Ермаханбета Тиллабековича – управляющего директора АО «KEGOC», город Астана;

Сулейменова Серика Жусиповича – советника председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», Кызылординская область;

 

орденом «Құрмет»

Асрепова Миржана Гумаровича – ветерана труда, город Астана;

Бузава Әбжәлі Мавленұлы – мастера ГКП «Жылу», Туркестанская область;

Кожина Мурата Кабиденовича – ветерана труда, Акмолинская область;

Нурмуханбетова Ержана Абитаевича – старшего диспетчера АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», область Жетісу;

Рау Владимира Александровича – ветерана труда, Павлодарская область;

Хвана Александра Федоровича – ветерана труда, Мангистауская область;

 

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Вашкеля Ивана Вацлавовича – электрослесаря ПС-220кВ «Мүсірепов» Петропавловских ТЭС филиала «Акмолинские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС», Северо-Казахстанская область;

Есжанова Амандыка Уразгалиевича – слесаря-ремонтника ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК», Мангистауская область;

Жамалакова Канатбека Ердилдаевича – мастера Мойынкумского РЭС ТОО «Жамбылские электрические сети», Жамбылская область;

Колесникова Сергея Викторовича – электрослесаря ТОО «Текелийский энергокомплекс», область Жетісу;

Сисекенова Кайргали Жумаевича – водителя ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания»;

Ысқақ Айтжан Бахытжанұлы – кабельщика-водителя ТОО «Энергосистема», Актюбинская область;

 

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Азангулова Куаныша Орынбайулы – слесаря ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Восточно-Казахстанская область;

Акбаева Жандарбека Садыровича – электромонтера ТОО «СКЗ-U», Кызылординская область;

Бекмаганбетова Фазылбека Кайлевича – электрослесаря ПС 220кВ АО «KEGOC», Костанайская область;

Бернгардт Ольгу Владимировну – мастера подстанций Бухар Жырауского РЭС ТОО «Қарағанды Жарық»;

Волкова Дмитрия Геннадьевича – электрогазосварщика сетевого района № 1 ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», Северо-Казахстанская область;

Гибадулина Равиля Сибагатулловича – машиниста котлов АО «Астана-Энергия», город Астана;

Елеманову Алию Аликовну – профессора НАО «Алматинский университет энергетики и связи», город Алматы;

Калинину Татьяну Васильевну – машиниста паровых турбин ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» ТОО «Kazakhmys Energy», Карагандинская область;

Капеза Ерқаната Жандарбекұлы – машиниста тепловоза АО «Евроазиатская энергетическая компания», Павлодарская область;

Каратаева Болатбека Джанибековича – оператора ГКП «КызылордаТеплоЭлектроЦентр»;

Кенжеева Абдуали Бурхановича – обходчика гидротехнических сооружений АО «Шардаринская ГЭС», Туркестанская область;

Мелентьева Андрея Ивановича – электрогазосварщика Ульбинского РЭС АО «Шығыс Жылу», Восточно-Казахстанская область;

Темникову Евгению Геннадьевну – главного инженера ГКП «Талғар Жылу», Алматинская область.

 

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

 

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

 

Астана, Акорда, 15 декабря 2025 года

№ 1120

