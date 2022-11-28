Указ Президента Республики Казахстан Указы 28 ноября 2022 г. 0:14 О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года № 6