Указ Президента Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Респуб­лики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 6