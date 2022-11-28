Указ Президента Республики Казахстан

Указы

О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 1 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» в связи с прекращением полномочий руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Респуб­лики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

 

Президент Республики Казахстан 
К. Токаев

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 6

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