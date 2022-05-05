Указы Указ Президента Республики Казахстан 5 мая 2022 г. 0:57 О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. 2. Образовать в составе Восточно-Казахстанской области: 1) район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района; 2) район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района. 3. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций. 4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 5. Настоящий Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года № 886