Указ Президента Республики Казахстан

О некоторых вопросах

административно-территориального устройства

Республики Казахстан

В соответствии со статьей 9 Закона ­Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перенести административный центр Тарбагатайского райо­на Восточно-Казахстанской облас­ти из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

2. Образовать в составе Восточно-Казахстанской области:

1) район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района;

2) район Самар с административным цент­ром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

3. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года и подлежит официальному опуб­ликованию.

Президент

Республики Казахстан

К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года

№ 886