Свежий выпуск Укреплять партнерство Анна ВЛАДИМИРОВА

На встрече обсуждены вопросы расширения взаимо­отношений между двумя странами и межпарламентских отношений. И. Адырбеков отметил, что на сегодня двусторонние отношения между Казахстаном и Словакией отличаются активным политическим диалогом, в том числе на высшем и высоком уровнях, наработана и продолжает совершенствоваться договорно-правовая база. При этом состоявшийся официальный визит председателя Народного Совета Словацкой Республики П. Пашки в Казахстан в июне 2013 года также способствовал активизации межпарламентского сотрудничества между двумя странами. В связи с этим посол подтвердил заинтересованность Словакии в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи сторонами также обсужден ряд вопросов международного сотрудничества.