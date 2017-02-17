​Укреплять сотрудничество

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Газали Мауленов

Обсуждены актуальные воп­росы двусторонних отношений, в том числе и укрепление межпарламентского диалога.

Спикер Мажилиса поздравил дип­ломата с 38-й годовщиной Исламской революции – Нацио­нальным днем страны, а также с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Как отметил Нурлан Нигматулин, регулярность политических контактов на высшем уровне свидетельствует о нацеленности стран на дальнейшее углубление партнерства в новых исторических условиях.

По словам спикера Мажилиса, официальные визиты Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева в Иран и Президента Ирана Хасана Рухани в Казах­стан, состоявшиеся в прошлом году, были наполнены важными решениями по укреплению двусторонних связей.

В ходе обсуждения с иранским дип­ломатом международных воп­росов Нурлан Нигматулин подчерк­нул, что развитие доб­рососедских отношений с Ираном – одно из важнейших внешнеполитических приоритетов нашей страны. Как отметил спикер Мажилиса, Казахстан отводит Ирану особое место в поддержании мира и стабильности в регионе.

При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на активной и последовательной позиции Казахстана по актуальным международным и региональным темам. Речь, в частности, шла о предоставлении Казахстаном по инициативе Главы нашего государства переговорной площадки по иранской ядерной программе. Спикер Мажилиса также выразил признательность Ирану за поддержку инициативы Казахстана о соз­дании Исламской Организации по продовольственной безо­пасности в Астане.

– Президент Казахстана выступил на саммите ОИС в Стамбуле с инициативой о созыве 10–11 сентяб­ря 2017 года в Астане Саммита ОИС по науке и технологиям. Надеемся, что Тегеран примет активное участие в этом важном мероприятии на высшем уровне, – отметил Нурлан Нигматулин.

Говоря о ситуации в Сирии, спикер Мажилиса подчеркнул, что это один из самых серьезных кризисов в мире, который вышел за рамки региональной проблемы. «Казах­стан поддерживает предпринимаемые меж­дународным сообществом меры, направленные на урегулирование этого конфликта», – сказал Н. Нигматулин.

В свою очередь М. Дамирчилу подчеркнул, что Иран приветствует все инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева­ для решения международных и региональных вопросов.

Говоря о межпарламентской составляющей, спикер Мажилиса отметил, что в течение этой сессии Парламенту предстоит важная работа по законодательному обеспечению предстоящих реформ.

Н. Нигматулин и М. Дамирчилу выразили уверенность, что межпарламентские контакты будут способствовать дальнейшему укреп­лению двусторонних отношений.

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