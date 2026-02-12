Открывая встречу, директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова отметила стратегическую важность научной проработки конституционных реформ.

– Проект новой Конституции – отражение нового этапа эволюции нашей государственности. Объединяя усилия правоведов и социологов, мы работаем над тем, чтобы конституционные новеллы были юридически безупречными и жизнеспособными. Особый акцент делается на нормах, защищающих семейные ценности, поскольку семья – естест­венная фундаментальная ячейка общест­ва. И наша задача – обеспечить этому институту надежную конс­титуционную гарантию, отвечающую современным вызовам и традициям народа, – подчерк­нула она.

Индира Аубакирова тепло поприветствовала одного из ключевых спикеров мероприятия – председателя правления Казахстанского института общест­венного развития (КИОР) Жулдызай Искакову, отметив важность объединения усилий разных научных и аналитических структур для обсуждения вопросов, имеющих страновое значение. Проект новой Конституции к таковым и относится.

В КИОР семейные и гендерные отношения – одни из главных интересов для исследований. Постоянно обновляемые данные аккумулируются в публикуемом каждые два года национальном докладе «Казахстанские семьи», отражающем изменения и тенденции в данной сфере. В обязательном порядке в докладах отоб­ражается статистика бытового насилия – эта проблема, отмечает Жулдызай Искакова, требует изучения для того, чтобы понять, как можно эффективно ее решить, как в целом усилить механизмы защиты женщин и детей.

Говоря предметно о теме встречи – конституционных новеллах, глава КИОР напомнила: в новой Конституции семейно-бытовым отношениям посвящена статья 30, которая содержит четыре пункта. Второй из них закрепляет: «Брак – добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом». Такая формулировка максимально ясно определяет, что считается браком в Казахстане, и исключает какие-либо иные интерпретации.

Так, в частности, наличие слова «добровольный» категорически отрицает возможность кражи невест, конституционно усиливая соответствующий запрет, прописанный в законодательстве республики. Кроме того, в данной статье проекта новой Конституции четко закрепляется: детство, материнство, отцовство находятся под защитой государства.

В ходе встречи участники также обсудили более точечные вопросы – это причины распада семей, занятость женщин после выхода на пенсию, права и перспективы женщин – бывших заключенных и другие.

Эксперты пришли к заключению, что проект новой Конституции, его грамотные формулировки в полной мере способствуют защите как семейных, так и фундаментальных человеческих ценностей.