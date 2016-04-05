Укрепляя межпарламентский диалог

В сингапурском Парламенте председатель Сената Казахстана и спикер Парламента Сингапура обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух стран. К. Токаев проинформировал коллегу о современном развитии Казах­стана, деятельности Парламента, а также реализации президентского Плана нации «100 конкретных шагов» по модернизации страны. Он подчеркнул плодотворное сотрудничество между Назарбаев­ Университетом и Школой государственной политики им. Ли Куан Ю, а также взаимодействие двух стран в сфере технического образования. Для продолжения межпарламентского диалога К. Токаев пригласил коллегу посетить Казахстан с ответным визитом.

Спикер сингапурского Парламента интересовалась развитием экономики Казахстана, подходами страны к актуальным международным проблемам, межэтнической и языковой политике. Х. Якоб также рассказала о приоритетах современной государственной политики Сингапура, связанной с экономической трансформацией страны. При этом, по ее мнению, стоит важная задача подготовки всего общества к новой экономике, в которой теперь будут доминировать роботы и автоматика.

В ходе встречи с Президентом Сингапура Тони Тан Кенг Ямом К. Токаев передал приветствие и наилучшие пожелания Президента Нурсултана Назарбаева и высказал уверенность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве двух государств. Президент Сингапура подчеркнул теплые отношения между двумя странами, которые подкрепляются традиционными личными связями между Президентом Казахстана и лидерами Сингапура. Тони Тан Кенг Ям отметил широкий спектр перспективного сотрудничества и приветствовал интерес Казахстана к опыту развития Сингапура.

В президентском дворце «Истана» также состоялась встреча со старшим почетным министром, бывшим Премьер-министром Сингапура Го Чок Тонгом. Собеседники обменялись мнениями по проблемам глобальной повестки дня, включая терроризм, развитие Центральной Азии и китайскую стратегию «Один пояс, Один путь». Го Чок Тонг выразил намерение посетить Казахстан в нынешнем году.

В ходе визита казахстанская делегация ознакомилась с нефтехимическим и туристическим кластерами в Сингапуре.

2 апреля председатель Сената К. Токаев выступил на открытии второго Сингапурского форума, тема которого «Азия и мир – общие возможности, совместное процветание». К. Токаев отдал дань памяти отцу-основателю Сингапура, напомнив, что «Ли Куан Ю посетил Казахстан еще в 1991 году и высказал полезные советы относительно развития страны».

В своем докладе К. Токаев сфокусировал внимание участников на евразийской перспективе и высказал собственное видение развития событий на континенте.

– Евразия, будучи остовом современного мира, претерпевает коренные преобразования, которые будут иметь далеко идущие последствия для всего мира, – сказал спикер. При этом он выделил и проанализировал четыре основные трансформации, происходящие в России, Китае, Европейском союзе и на Ближнем Востоке. К. Токаев подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в мировой политике.

– Этот регион в силу огромных природных ресурсов и близости к горячим точкам, в частности к Афганистану, становится основой евразийского континента, – сказал Спикер. – Для стран Центрально-Азиатского региона крайне важной задачей является разработка методов сопряжения торгово-экономических стратегий ведущих держав. Взаимоувязка мегапроектов даст региону уникальный шанс предложить миру эффективную и сбалансированную модель глобального экономического развития.

Участники форума были подробно информированы о подходах Казахстана к работе региональных организаций в области безопасности: СВМДА, ШОС и ОБСЕ. При этом К. Токаев подчеркнул важность укрепления центральной роли Организации Объединенных Наций в международных делах.

– Эрозия ООН и международного права окажет разрушительное воздействие на современный мир, особенно на фоне разрастающегося терроризма. Казахстан предлагает созвать Международную конференцию ООН на высшем уровне, призванную подтвердить принципы международного права с целью восстановления доверия, – подчеркнул председатель Сената.

Казахстанский спикер обратил внимание на экономические возможности, открывающиеся в Казахстане для азиатских предпринимателей, в том числе из государств АСЕАН, в связи с функционированием Евразийского экономического союза и началом реализации китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». Кроме того, К. Токаев подробно остановился на масштабных программах развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Казахстана, подготовке к выставке «ЭКСПО-2017» и перспективах Международного финансового центра «Астана».

Спикер Сената подчеркнул, что в условиях экономического кризиса Казахстан не ограничивается пакетом антикризисных мер и инфраструктурным развитием, а осуществляет масштабные институциональные реформы, направленные на обеспечение верховенства закона, индустриализацию и экономический рост, укрепление единства нации, а также формирование транспарентного и подотчетного государства.

– Парламент уже принял необходимый законодательный пакет из 59 законов, которые еще более упростят работу иностранных инвесторов в стране, – сказал К. Токаев.

Выступление К. Токаева с большим интересом было воспринято участниками форума, они задали спикеру вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.