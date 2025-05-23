Укрепляя партнерство

Наука
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Виктор Гуманов

Вчера состоялась встреча президента Национальной академии наук РК Ахылбека Куришбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития связей в сфере науки и технологий, укрепления стратегического партнерства с Корейским институтом научно-технической информации (KISTI).

В ходе беседы Чжо Тэ-ик выразил готовность всесторонне поддерживать взаимодействие в данной области.

Следует отметить, что KISTI внедрил систему научно-технической информации, которая стала ключевым элемен­том корейской инновационной экосистемы, обеспечив систематизацию данных, анализ трендов и поддержку принятия стратегических решений в области науки и технологий. Она удостоена награды ООН за выдающийся вклад в государственное управление. Ее внедрение позволило Корее оптимизировать научно-техническую политику и укрепить глобальную конкурентоспособность.

Академия наук РК по опыту KISTI приступила к построению системы ситуационно-предиктивной аналитики и форсайтных исследований, которая станет ключевой платформой для координации научных и технологических инициатив Казахстана, а в перспективе – и для стран Цент­рально-Азиатского региона.

#наука #Ахылбек Куришбаев #Чжо Тэ-ик

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