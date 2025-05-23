Укрепляя партнерство Наука 23 мая 2025 г. 6:27 3 Виктор Гуманов Вчера состоялась встреча президента Национальной академии наук РК Ахылбека Куришбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик. Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития связей в сфере науки и технологий, укрепления стратегического партнерства с Корейским институтом научно-технической информации (KISTI). В ходе беседы Чжо Тэ-ик выразил готовность всесторонне поддерживать взаимодействие в данной области. Следует отметить, что KISTI внедрил систему научно-технической информации, которая стала ключевым элементом корейской инновационной экосистемы, обеспечив систематизацию данных, анализ трендов и поддержку принятия стратегических решений в области науки и технологий. Она удостоена награды ООН за выдающийся вклад в государственное управление. Ее внедрение позволило Корее оптимизировать научно-техническую политику и укрепить глобальную конкурентоспособность. Академия наук РК по опыту KISTI приступила к построению системы ситуационно-предиктивной аналитики и форсайтных исследований, которая станет ключевой платформой для координации научных и технологических инициатив Казахстана, а в перспективе – и для стран Центрально-Азиатского региона. #наука #Ахылбек Куришбаев #Чжо Тэ-ик