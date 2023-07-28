Укротители водной стихии

О том, что в Семее есть такой вид спорта, как гребля на байдарках и каноэ, я узнала случайно, когда на глаза попалась новость, что школьники из Семея завоевали призовые места на чемпио­нате. Мы привыкли к тому, что большинство наших земляков играет в футбол и не пропускает ни одной игры с участием «Елимая». Но вот увидеть каяк или каноэ в своем городе, честно, не ожидала.

Найдя контакты тренера, напросилась на тренировку. Первое, что увидела: в протоке Иртыша несколько ребят учатся управлять лодками. Другие бегают по окрестностям и собирают сухие ветки для костра. На берегу уже уютно дымит самовар. Меня встречает Наталья Игнатьева, педагог-организатор дворового клуба «Спарта». Тут же подбежали две виляющие от восторга хвостами собаки. Они лижут руки, обнюхивают. Знакомство состоялось, мне разрешили отвлечь хозяйку и записать интервью.

...Уже много лет в Семее действует Ассоциация дворовых клубов, которых в городе 26. В каждом ребята находят себе занятия по интересам. Дворовый клуб «Спарта» при школе № 34 специа­лизируется на экстремальных видах спорта. Основное направление у клуба – туризм, но это не просто походы, а еще и скалолазание, вязание узлов из веревок. В школе для занятий оборудован специальный кабинет. Зимой все дружно ходят в походы на лыжах, а летом сплавляются по реке.

– Раньше мы специализировались только на сплавах, выезжали на Горную Ульбинку под Усть-Каменогорском и сплавлялись. Но однажды наши друзья из Риддера заявили, что переходят на водные виды спорта, туризм для детей не перспективен. Они начали закупать лодки и все необходимое, – рассказывает Наталья Григорьевна. – В 2018 году мы возвращались из горного похода, и нас пригласили на чемпионат республики по гребному спорту помогать в организации. Мы согласились. И тут нам говорят: есть две лишние лодки, может, вам надо? Мы забрали. Так у нас появились два каяка. Через год нам предложили взять каноэ.

Ну а чтобы лодки зря не простаи­вали, решили принимать участие в соревнованиях по гребному спорту. В прошлом году «Спарте» сделали подарок: тренер национальной сборной Светлана Куликова передала две новые облегченные лодки – каяк и каноэ, чтобы совсем маленьким спортсменам было легче тренироваться.

То, что это не просто времяпровождение или хобби, ребята доказали своим упорством. К примеру, воспитанник «Спарты» Нурлыбек Серикказы сейчас учится в школе олимпийского резерва по гребному слалому в Риддере. У него есть возможность попасть в состав сборной Казахстана. От того, как он проявит себя на чемпионате Казахстана, зависит его будущее – он вполне может стать прославленным спортсменом или тренером.

Наталья Игнатьева с увлечением рассказала, чем отличается каяк от каноэ и об основных приемах. К примеру, в каяк спортсмен усаживается вытянув ноги вперед и упирается в специальные педали, чтобы управлять судном. Прежде чем усесться, необходимо надеть специальную юбку, которая предотвращает попадание воды в лодку и тем самым не дает ей перевернуться. Есть юбки со специальными кофтами, их называют комби. Кофта служит в качестве термозащиты – вода в горных реках ледяная даже в самое жаркое лето. В каноэ спортсмен сидит на коленях. Отличаются лодки и веслами. У каяка весло с двумя лопастями. У каноэ одна лопасть на весле, и грести надо перекидывая весло время от времени то в правую, то в левую руку.

Регулярными занятиями можно хорошо натренировать руки и спину и научиться удерживать баланс.

– На самом деле любую лодку удержать очень трудно. Это с виду кажется, что легко сидеть и грести. Всю зиму ребята в зале отрабатывают баланс на мячах. Во время поездки на соревнования или учебно-тренировочные сборы – на горных реках. До встречи с ребятами казалось, что воды Иртыша непредсказуемые и бурные. В горных реках свои подводные течения. Там вода буквально кипит. И лодку еще надо удержать в сильном потоке. Одно неверное движение ногой – и можно перевернуться. То есть управляют лодкой не только с помощью весла, но и собственным телом, – рассказывает Наталья Игнатьева.

На тренировки приходят целыми классами, но остаются самые упорные. Прежде чем доверят управление лодкой, нужно освоить целый набор гребков. К примеру, «дуги» – это развороты лодки, к ним прибавляется гребля по прямой и умение держать лодку, чтобы она не перевернулась. Если технически правильно выполнил упражнение, то затратил меньше сил, соответственно, устал меньше. А затем тренеры начинают ставить технику гребли, учат правильно держать весло.

Еще одна особенность и польза от занятий в дворовом клубе – все, без исключения, умеют плавать. Если не умеют, то здесь научат. Еще научат тому, как спасать утопающего и просчитывать риски во время гребли в бурных водах горных рек. Плюс ко всему – от пос­тоянного пребывания на свежем воздухе никто не простужается, а гаджеты заброшены далеко, и никто о них даже не вспоминает.

– Конечно, всего этого не было бы, если б не энтузиазм преподавателей и их умение сплотить ребят и научить премудростям гребли. Все свое время они посвящают детям. Среди них Надеж­да Колесникова, Марк Белоусов, Аслан Сатеков, Надежда Игнатьева, Игнатий Попов, наши замечательные ветераны спорта – Лилия Измайлова, Иван Жарич, Наталия Рубаник, наши старшие воспитанники – Лаура Мулубаева и Серикказы Нурлыбек, – благодарит Наталья Игнатьева.

В начале июля прошел чемпио­нат области Абай по гребному слалому на байдарках и каноэ на реке Уба в Риддере. И отличились воспитанники «Спарты», среди которых Акрам Кизат, Артур Осипович, Нурлыбек Серикказы, Алуа Маулеткан, Лаура Мулубаева, Дарья Попова.

– А с 12 по 17 июля проходил чемпионат Казахстана по гребному слалому на байдарках и каноэ, где мы приняли участие, и наши Лаура Мулубаева и Алуа Маулеткан заняли второе командное место. Кроме того, Алуа завоевала второе место в возрастной категории до 14 лет, – поделилась Наталья Игнатьева.

Вот так интересно и захватывающе проходят каникулы у семейских ребятишек.мм