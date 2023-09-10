Уличные паркоматы будут демонтированы в Астане

Культура и общество
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Аманжолова Айман
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99 % автовладельцев оплачивают парковку с помощью мобильных приложений и лишь 1 % транзакций приходится на паркоматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Парковочного пространства Астаны.

Фото: kazpravda.kz

С ростом использования современных способов оплаты паркоматы потеряли популярность у автовладельцев. В связи с этим принято решение о демонтаже уличных паркоматов. Подрядчик обещает завершить работы до конца года и берет все расходы на себя. Компания также напоминает, что альтернативными способами оплаты парковки являются оплата через приложение Kaspi.kz, приложение Homebank, личный кабинет на сайте astanapark.kz, терминалы и сайт «Касса24».

 «Обращаем внимание пользователей, что парковка бесплатна для лиц с особыми потребностями и льготных категорий граждан. С 1 октября 2023 года в выходные и праздничные дни парковки станут платными, это позволит повысить пропускную способность улиц на постоянной основе. Также в настоящее время рассматривается предложение сделать бесплатными парковки для жителей близлежащих домов в границах платных парковок. Жители домов, где организованы платные парковки, смогут ими пользоваться бесплатно»,— отмечают в компании ТОО «Парковочное пространство Астаны». 

Первые платные парковки были запущены в столице в январе 2018 года. Места для платных парковок находятся в собственности Астаны. Основной задачей проекта платных парковок является обеспечение транспортной разгрузки на улицах города.

#Астана #оплата #парковка

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