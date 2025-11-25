Улицу, памятник и музей Абая Кунанбайулы открыли в кыргызском городе Ош

В городе Ош (крупном административном центре Кыргызской Республики) состоялась церемония открытия улицы, памятника и музея, посвященных Абаю Кунанбайулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В торжестве приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Аскаралы Мадаминов, мэр города Ош Женишбек Токторбаев, а также представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции.

Приветствуя собравшихся, Аида Балаева выразила теплые слова благодарности за реализацию инициативы.

«В августе этого года в Бишкеке был открыт памятник, посвящённый двум великим писателям – Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Сегодня мы продолжаем эту благородную традицию здесь, на ошской земле. Это не просто культурные объекты, это вечный знак братства наших народов, нашей духовной преемственности и взаимного уважения. Это общая ценность, которая будет вдохновлять поколения на путь знаний, культуры и созидания», - подчеркнула министр.

Аида Балаева отметила, что президенты наших стран уделяют особое внимание общественным и политическим деятелям современности, которые развивают двусторонние отношения. В знак признательности Указом Главы государства мэру города Ош Женишбеку Токторбаеву была вручена государственная награда Республики Казахстан – орден «Достык» II степени.

По словам министра, в последние годы культурно-гуманитарное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана развивается с большой динамикой: проводятся совместные выставки, театральные гастроли, литературные и молодежные форумы, конференции исследователей, развивается партнерство учреждений культуры и их взаимная поддержка в контексте программ ЮНЕСКО.

Кроме того, рамках рабочей поездки министр посетила один из крупнейших музеев Кыргызстана, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо».

#Минкультуры #Кыргызстан #Абай. Ош

