Улучшение условий жизни на селе – Токаев поручил развивать медицину, инфраструктуру и связь
Необходимо продолжать работу по улучшению условий жизни на селе. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Республиканского совещания по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, проходящего в Петропавловске, передает Kazpravda.kz.
"Государство принимает системные меры по улучшению качества жизни на селе. При этом сельхозпредприятия, особенно крупные, не должны оставаться в стороне. Аграрии должны разделить социальную ответственность за улучшение качества жизни на селе, в т.ч. на принципах ГЧП", – цитирует слова Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Президента РК в Twitter.
"Важным вопросом является доступность медицинских услуг. Надо внедрить практику мобильных докторов, развить дистанционные медицинские услуги. На эти цели до 2022 года будет выделено 27 млрд. тенге", – отметил Глава государства.
"Отдельно обращаю внимание на обеспечение сел качественным Интернетом и связью. Это создает условия для расширения сбыта продукции, диверсификации местной экономики, увеличения доходов и занятости сельского населения", – добавил Президент РК.
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