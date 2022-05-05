Улучшили рейтинг

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов. Ряд казах­станских мастеров малой ракетки улучшил свои позиции.

Так, лидер национальной команды Казахстана Кирилл Герасименко стал 26-м (ранее занимал 37-ю строчку), Айдос Кенжигулов – 249-м (358), Зауреш Акашева – 118-й (151), Айя Алимбаева – 221-й (536), Сарвиноз Миркадирова – 237-й (647). Рекордный взлет у юного Алана Курмангалиева, который поднялся с 1 269-го места сразу на 298-е.

Напомним, что сборная нашей страны в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Алматы, в Центре настольного тенниса «ADD». Тренируются 14 спортсменов. На конец июня у казахстанских мастеров малой ракетки запланирован второй тур Открытого командного чемпионата страны.

По итогам первого тура определились лидеры в двух подгруппах: это «Арыстан» (Уральск, 1-е место), «Ак Алтын» (Жетысай, 2-е место), Team Spirit (Нур-Султан, 3-е место), а также Экибастуз (1-е место), Усть-Каменогорск (2-е место) и Туркестан (3-е место).