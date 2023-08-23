Умер итальянский певец Тото Кутуньо

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Исполнитель скончался на 81-м году жизни в больнице в Милане.

Фото © AFP 2023 / FETHI BELAID

Менеджер всемирно известного итальянского певца Тото Кутуньо сообщил национальному информационному агентству Италии ANSA о смерти исполнителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.ru.

Как сообщается, Кутуньо скончался на 81-м году жизни в больнице в Милане после продолжительной болезни.

Популярность певец получил после выступления с песней L'italiano на фестивале в Сан-Ремо в 1983 году. Именно она стала его главным хитом на долгие годы. На фестивале того года он занял лишь пятое место, но эта песня принесла ему известность по всему миру, отмечает La Reppublica.

В 1990 году Кутуньо выиграл конкурс "Евровидение" с песней Insieme: 1992. Известен сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен и Далида.

 

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