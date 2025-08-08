5 августа 2025 года на 82-м году жизни скончался выдающийся кинооператор и режиссёр-документалист, представитель золотой плеяды отечественного кинематографа — Анатолий Васильевич Мищенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1969 года его трудовая деятельность была неразрывно связана с киностудией «Казахфильм», где он стал одним из ведущих кинооператоров и режиссёров документального кино. Анатолий Васильевич был удостоен звания кинорежиссёра высшей категории союзного значения.



Его творческое наследие насчитывает более 80 документальных фильмов, вошедших в Золотой фонд отечественного киноискусства. Среди них — «Большой Капчагай», «Добро пожаловать в Алма-Ату!», «Неравнодушная природа», «Вечерний город», «Первые цветы», «Медео: дни и ночи мужества», «Легенда о бессмертии» и многие другие.