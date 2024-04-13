Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли

Мастера не стало в возрасте 83 лет, передает Kazpravda.kz

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Дом моды, носящий его имя, сообщил о его смерти в соцсети Instagram, но подробности не привел, сообщает Русская служба ВВС.

Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что он умер дома во Флоренции после продолжительной болезни.

Кавалли создал свою компанию в 1970-х годах. Его одежду носили такие звезды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.

Креативный директор Roberto Cavalli Фаусто Пульизи заявил, что дизайнера по-прежнему будут считать источником вдохновения для других.

Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции, известной своим кожевенным производством.

После запуска одноименного модного бренда в 1970 году он вскоре изобрел и запатентовал инновационный процесс печати на коже.

Кавалли открыл свой первый небольшой магазин Limbo во французском городе Сен-Тропезе в 1972 году.

Помимо анималистических принтов, он также был известен своими платьями в стиле хиппи, джинсами с пескоструйной обработкой (придающей им потертый вид) и лоскутными узорами на джинсах.

В 2005 году его пригласили обновить минималистскую «форму» девушек Playboy Bunnies, и он даже представил одну версию с леопардовым принтом.

На вопрос, что вдохновило его использовать такие принты в своих проектах, Кавалли ответил в интервью журналу Vogue в 2011 году:

«Мне нравится все, что создано природой».

Он также отметил:

«Я начал понимать, что даже у рыб есть „одежда“ фантастического цвета, так же как и у змеи и тигра. Я начал понимать, что Бог на самом деле лучший дизайнер, поэтому я начал копировать Бога».

Основатель Armani Джорджио Армани, среди многих других, отдал дань уважения покойному дизайнеру, заявив, что его «тосканского вдохновения» будет очень не хватать.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Армани отмети: