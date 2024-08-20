Умерла старейшая долгожительница в мире

Мария Браньяс Морера, являвшаяся с 2022 года старейшим живущим человеком на Земле, умерла в возрасте 117 лет. Об этом сообщила ее семья в Х (ранее Twitter), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Facebook/Maria Branyas Morera

«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли», - говорится в сообщении.

Возраст долгожительницы был подтвержден американской Группой геронтологических исследований и организацией LongeviQuest.

По данным GRG, Мария Браньяс Морера стала старейшим на планете человеком после смерти польской долгожительницы Теклы Юневич 19 августа 2022 года.

По данным Daily Mail, после смерти Марии старейшим живущим человеком в мире стала японка Томико Итоока, родившаяся 23 мая 1908 года. Согласно данным Американской исследовательской группы по геронтологии, ей сейчас 116 лет.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, титул старейшего человека, когда-либо жившего на Земле, принадлежит Жанне Луизе Кальман, чья жизнь длилась 122 года и 164 дня.