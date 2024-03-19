Умерших и переехавших граждан прикрепила к себе клиника Астаны

Прикрепление совершили без ведома людей или их законных представителей, с целью получения финансирования от ФСМС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мониторинга эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили ряд крупных нарушений использования средств ОСМС и ГОБМП. Как выяснилось, за счет незаконного прикрепления к себе 16 тыс. граждан столичная поликлиника «приписала» услуги более чем на 100 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

По информации ФСМС, обнаружено, что частная поликлиника в Астане незаконно прикрепила к себе около 16 тыс. граждан, из которых свыше 13 тыс. – дети. Прикрепление совершили без ведома этих людей или их законных представителей, с целью получения финансирования от фонда.

Дело в том, что всем поликлиникам начисляется базовая оплата в размере 1 617,64 тенге в месяц за каждого прикрепленного к ним жителя из средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. По возрастному коэффициенту прикрепленного населения сумма регулируется индивидуально по каждой поликлинике. В результате эта клиника получала от государства порядка 1 800 тенге в месяц за каждого прикрепленного.

К поликлинике было прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание. Также были граждане, проживающие в других регионах Казахстана.

Как отмечается, имелись жалобы от жителей о том, что они никогда не обращались в столичную поликлинику, но получили сообщения от 1414 о получении медуслуг, что возмутило их и ввело в замешательство.

Помимо гарантированных выплат, поликлиника предъявляла на оплату в системе ОСМС фактически неоказанные услуги за 16 тысяч граждан, то есть имеют место так называемые «приписки».

Более того, выявлены факты «оказания» медицинских услуг детям, дата смерти которых зафиксирована 5–10 лет назад.

В результате столичная поликлиника «приписала» свыше 33 тыс. услуг на общую сумму свыше 100 млн тенге.

По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы. В специализированном экономическом суде Астаны ведется судебное разбирательство между ФСМС и столичной поликлиникой по поводу возврата незаконно полученной суммы с учетом утвержденного за нарушение штрафа, заключили в фонде.