Уметь действовать в сложных ситуациях
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Важно не просто знать законы, но и уметь применять их на практике. Такую цель преследовал увлекательный квест «Финиш по правилам», где студенческая молодежь Петропавловска вместе с представителями спецслужб решала правовые и практические задачи, моделируя реальные жизненные ситуации. Пять команд прошли через испытания на станциях «Сила закона», «Первая помощь», «По букве закона» и «Идентификация». Им пришлось сталкиваться с проблемами наркомании, коррупции, соблюдения правопорядка и безопасности, принимать решения в чрезвычайных ситуациях и демонстрировать знания по оказанию первой помощи.