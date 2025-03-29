Особую значимость квесту придало участие фельдшера скорой медицинской помощи, который помогал участникам отработать навыки спасения жизни людей. В командах были также представители департаментов юстиции, полиции, экономических расследований. Каждое задание было не просто тестом на эрудицию, а возможностью применить знания на практике, ведь в реальной жизни правильные действия могут стать решающими. Главный итог – это не победа одной из команд, а осознание того, что знание закона и умение действовать в сложных ситуациях делают нас сильнее и помогают защищать себя и окружающих.