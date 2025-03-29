Уметь действовать в сложных ситуациях

Закон и Порядок
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Важно не просто знать законы, но и уметь применять их на практике. Такую цель преследовал увлекательный квест «Финиш по правилам», где студенческая молодежь Петропавловска вместе с представителями спецслужб решала правовые и практические задачи, моделируя реальные жизненные ситуации. Пять команд прошли через испытания на станциях «Сила закона», «Первая помощь», «По букве закона» и «Идентификация». Им пришлось сталкиваться с проб­лемами наркомании, коррупции, соблюдения правопорядка и безо­пасности, принимать решения в чрезвычайных ситуациях и демонстрировать знания по оказанию первой помощи.

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Особую значимость квесту придало участие фельдшера скорой медицинской помощи, который помогал участникам отработать навыки спасения жизни людей. В командах были также представители департаментов юстиции, полиции, экономических расследований. Каждое задание было не просто тестом на эрудицию, а возможностью применить знания на практике, ведь в реальной жизни правильные действия могут стать решающими. Главный итог – это не победа одной из команд, а осознание того, что знание закона и умение действовать в сложных ситуациях делают нас сильнее и помогают защищать себя и окружающих.

#закон #правила #профилактика #Финиш по правилам

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