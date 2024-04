Умная дипломатия и деловая хватка Центральной Азии

Один из крупнейших англоязычных информационных порталов, специализирующихся на паназиатской повестке, Asia Times, посвятил статью торгово-экономическому сотрудничеству Центральной Азии и Китая. Автор, Хавьер М. Пьедра – финансовый консультант, специалист по международному развитию и бывший заместитель помощника администратора по Южной и Центральной Азии в USAID, подчеркивает возрастающую роль Цент­рально-Азиатского региона и в особенности Казахстана в торговой системе всего Евразийского континента.

Как пишет автор в статье для Asia Times, по данным Таможенного управления Китая, на конец 2023 года товарооборот между Китаем и Центральной Азией составил 89,4 млрд долларов, что на 27% больше, чем в 2022-м (70,2 млрд долларов). При этом торговля Казахстана и КНР составляет 46% от общего объема – это порядка 41 млрд долларов (почти на треть больше, чем в 2022-м).

«Общий объем торговли Китая с Глобальным Югом, который включает Центральную Азию, компенсировал резкое снижение торговли с развитыми странами, в том числе с США, Европейским союзом и Японией», – обращает внимание автор.

Масштабный рост китайского экспорта в Центральную Азию и на Кавказ свидетельствует о том, что глобальные цепочки поставок и их финансирование меняются.

«Вот уже более двух десятилетий Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, а в последнее время Туркменистан и Узбекистан ведут активную двустороннюю и многостороннюю дипломатию, которая включает в себя развитие торговли по всей Евразии. Чтобы увеличить региональный товароо­борот, эти государства часто работают сообща, используя свою коллективную силу; при необходимости они действуют в одиночку, но обычно им удается не наступать друг другу на ноги», – пишет Хавьер М. Пьедра.

Этому, как отмечается в статье, способствует практика регулярных личных визитов глав государств Центральной Азии друг к другу. Например, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 2019 года встречались лично 12 раз. В начале марта Президент Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, чтобы укрепить и без того обширные торговые и транспортные соглашения. Действует механизм консультативных встреч глав государств региона.

Кроме того, президенты стран Центральной Азии регулярно посещают Пекин. А Председатель КНР Си Цзиньпин лично неоднократно посещал Астану, Ташкент, Бишкек, Ашхабад и Душанбе для продвижения торговых и инвестиционных инициатив.

«Таким образом, евразийская экономическая конвергенция продолжается даже перед лицом разрушительных войн в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также обычных жалоб на долговые ловушки, нерыночные торговые дисбалансы и другие претензии, которые призваны препятствовать торговле, но часто приводят к обратному результату.

Страны Центральной Азии, Кавказа и Китай признают, что для обеспечения рынков сбыта своей экспортной (и импортной) продукции они должны создавать и поддерживать открытые, хорошо функ­ционирующие транзитные коридоры через Евразию. Это так, поскольку Центральная Азия не имеет выхода к морю, а Китай уязвим для морских блокад. В этом смысле их интересы совпадают», – пишет Хавьер М. Пьедра.

Лидеры стран Центральной Азии поддерживают структуры и инициативы (БРИКС, «Один пояс, один путь», ЕАЭС, диалоги С5+1), которые способствуют развитию торговли, помогают реализации их транзитно-транспортного потенциала. Кроме того, как обращает внимание автор, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Евразийский банк развития, Китайский банк развития и различные ближневосточные государства среди прочих на протяжении многих лет вливают деньги в Цент­ральную Азию для развития инфраструктуры, логистики и транс­портных коридоров.

«Само собой разумеется, что такие инициативы, как Транс­каспийский международный транспортный маршрут, Международный транспортный коридор «Север – Юг», железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан и железная дорога Узбекистан – Афганистан – Пакистан, можно только приветствовать, хотя над двумя последними еще предстоит много работать.

Что касается инвестиций, то только Казахстан ожидает, что к 2029 году объем прямых иностранных инвестиций составит не менее 150 млрд долларов, это приветствуется коммерческими предприятиями и подкрепляется миллиардами долларов, которые были потрачены на развитие инфраструктуры с 1990-х годов», – пишет автор.

Одним из факторов процветания торговли в регионе является существование более десятка специальных экономических зон или зон экспортной переработки в Центральной Азии и на Кавказе. Например, казахстанские железные дороги недавно заключили Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co, LTD, чтобы облегчить трансграничную торговлю. А в ноябре 2023 года официально открылась Синьцзянская пилотная зона свободной торговли, первая в северо-западном приграничном регионе Китая. Такие проекты, отмечается в статье, способствуют движению товаров.

«Умная дипломатия, продолжающийся процесс евразийской интеграции, необходимость в надежных неморских транспортных путях, высокий экономический рост в регионе и спрос на китайские товары, продолжающиеся капиталовложения, необходимость избегать северных коридоров через Евразию и личное лидерство президентов в регионе − все это способствует поразительному росту китайского экс­порта в Центральную Азию и на Кавказ.

Поскольку эти факторы обусловлены национальными интересами заинтересованных государств, можно ожидать, что, если не произойдет каких-либо серьезных изменений в мировой геоэкономике, данная тенденция сохранится и в обозримом будущем», – резюмирует автор.