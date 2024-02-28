Умные кроссовки будут сообщать о наборе веса

Фото: 24.kz

Британские учёные напечатали кроссовки на 3D-принтере. Обувь адаптируется к размеру ноги, уведомляет о наборе веса и даже регулирует потоотделение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Как отмечается, на стельках установлены специальные сенсоры, которые и собирают данные. После чего информация автоматически поступает в виртуальное облако клиента.

Кроме того, изделие оценивает окружающую среду и степень загрязнения.

Разработчики планируют выпустить их в продажу через 3 года.

Модели выйдут в двух версиях – стандартной и премиальной. Их стоимость будет варьироваться от 200 до 500 евро.