UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова

Именно в этом отношении нужно уточнить научно-прак­тические требования к ахметоведению. Ахмет Байтурсынов – систематизатор и собиратель духовного потенциала нации, его ценитель и пользователь. В частности, он автор первого учебника, основанного на природных закономерностях нашего родного языка, про­светительских стихотворений и переводов, призывающих к пробуждению нации и сплочению народа.

К сожалению, многие наши современники, даже некоторые представители образования и культуры, говоря о нем, ограничиваются лишь скупой хрестоматийной информацией: «Писал учебники, опубликовал сборник стихов, издавал газету, занимал ответственную долж­ность, репрессирован в 30-е годы». Но, по сути, мало ли было в то время казахов, владеющих всеми этими четырьмя ремес­лами? Так же верно, как 99% профессионально обученных людей подверглись политичес­ким репрессиям.

Если, говоря о борьбе за свободу народа, оценивая уроки независимости, строя Справедливый Казахстан, положить на чашу весов заслуги выдающихся личностей прошлого, то, безусловно, выше всех будет стоят Учитель нации Ахмет Байтурсынов.

В аспекте культурных событий каждый год имеет свои особеннос­ти. Нынешний богат на памятные даты, связанные с именами многих наших великих предков. Они – как связующая нить между поколениями – напоминают нам о нашем великом прошлом и богатой истории.

Он редактор газеты «Қазақ», выполнявшей миссию исполнительной власти, деятель, жерт­вовавший в интересах народа своей политической и общественной деятельностью. В этой оценке нет ни крупинки идеализации: считайте это ответом на вопрос «Каким должен быть сегодняшний государственный деятель?»

Всем известны слова Президента страны Касым-Жомарта Токаева: «Государство в условиях независимости отдает общенациональный приоритет модернизации национального сознания и адаптации к изменениям глобализации». Значение исторической деятельности и наследия Ахмета Байтурсынова в модернизации национального сознания и сохранении идентичности народа при глобализации – огромно. В целом было бы логичным называть его хранителем национального кода казахской нации.

В нынешнем году 150-летие Учителя нации широко отмечается в стране и за рубежом. При этом хотелось бы отметить работу государственной комиссии по подготовке и проведению юбилея, а также мероприя­тия, проведенные Инсти­тутом языкознания им. А. Байтурсынова, Институтом литературы и искусства им. М. Ауэзова, Международной Тюркской академией, домом-музеем Байтурсынова, отечественными национальными, государственными и частными университетами, культурно-просветительными учреждениями Костаная и Тургая. В результате совместной работы были подготовлены многотомники Ахмета Байтурсынова, организованы экспедиции по изучению личности, написаны исследования, сняты документальные фильмы, построены исторический объект и мавзолей на месте рождения просветителя. Ответственные органы и компетентные лица руководствовались определенной Главой государства позицией «Юбилей величия должен побудить к стремлению поисков путей исполнения великой задачи, стоящей перед нацией!»

О проделанной и выполняемой «жүрт жұмысы» (выражение Ахме­та) – «общенародной работы» на республиканских мероприятиях, прошедших 1 октяб­ря на родине Учителя нации, рассказал председатель Сената Парламента М. С. Ашимбаев.

Хотелось бы напомнить еще одну новость года ахметоведения, которую в свое время озвучила газета «Egemen Qazaqstan»: 150-летие Ахмета Байтурсынова входит в список именных юбилеев организации UNESCO. Это честь для Нового Казахстана. Это значимое достижение для национальной науки и культуры.

В рамках данной организации, которая систематизирует и развивает межнациональную координацию на мировом уровне, юбилей Ахмета Байтурсынова отмечается в Париже, Анкаре и других зарубежных городах.

На днях делегация Казахстана прибыла в штаб-квартиру UNESCO в столице Франции для проведения юбилейных мероприятий Ахмета Байтурсынова в формате конференций, мастер-классов, встреч, бесед с различными культурно-научными центрами, научно-интеллектуальной общественностью, представителями казахской диаспоры. В состав делегации вошли члены Государственной комиссии – академики Национальной академии наук Мамбет Койгельдиев, Зейнеп Базарбаева, член-корреспондент НАН Зиябек Кабульдинов, директор Института языкознания Анар Фазыл­жанова, руководитель музея Ахмета Байтурсынова Райхан Имаханбет, генеральный директор центра «Тіл-қазына» Ербол Тлешев, профессора Омирхан Абдиманулы, Багдан Момынова, Жамал Манкеева, автор данной статьи, наш соотечественник Каирбек Кеменгер, директор Музея Байтурсынова в Костанае Гульбану Сарсекеева, а также иностранные ученые – профессора Хулия Ченгел (Турция), Абдилкаим Кесижи (Германия), Элчин Ибрахимов (Азербайджан) – всего 15 человек. Также хотелось бы отметить, что специальную делегацию Казах­стана от Министерства науки и высшего образования возглавил вице-министр Талгат Ешенкулов, командировку координировали председатель Комитета по языковой политике Адильбек Кабаев, руководитель управления развития государственного языка Гульфариза Мукан.

Модератором конференции «Ахмет Байтурсынулы и ренессансная цивилизация» в торжественном зале штаб-квартиры UNESCO выступил вице-министр, PhD-профессор Т. Ешенкулов. В начале мероприятия был показан видеофильм «Казахская цивилизация и Ахмет Байтурсынулы».

В ходе церемонии открытия научного форума поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева зачитала постоянный представитель страны при UNESCO, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК во Французской Респуб­лике и королевстве Монако Гульсара Арыстанкулова. Затем на трибуну поднялся заместитель генерального директора UNESCO Син Цюй, который поздравил руководство и народ Казахстана, а также участников конференции с этой знаменательной датой. О месте и роли Байтурсынова в становлении филологии в Азиатском регионе как науки говорил с высокой трибуны представитель Исламской Республики Иран в UNESCO Ахмад Пакатчи.

На пленарном заседании были заслушаны доклады профессора Университета Абая, академика М. Койгельдиева «А. Байтурсын­улы. Сопротивление насилию»; профессора Азербайджанского университета языков Э. Ибрахимова «Доклад Ахмета Байтурсынулы на Бакинском тюркологическом конгрессе»; главного научного сотрудника Института языкознания, академика З. Базарбаевой «Ахмет Байтурсын­улы – феномен Учителя нации»; директора Института истории и этнологии З. Кабылдинова «Общественно-политическая деятельность и мировоззрение А. Байтурсынулы»; доктора политических наук А. Кесижина «Деятельность А. Байтурсын­улы по узнаванию казахской нации на мировой карте»; выступление автора этих строк «Государственность Алаша и личность Ахмета Байтурсын­улы»; профессора Университета Хаджи Байрама Вели Х. Х. Ченгеля «Ахмет Байтурсынулы: когда и как появились казахские авторы»; Е. Тлешова «Научные познания А. Байтурсынулы и М. Ауэзова: преемственность и сходство». По завершении научного мероприятия была проведена презентация сборника «Ахмет Байтурсынулы. Избранные произведения» на казахском, английском, русском, турецком языках.

В ходе встреч, бесед с представителями Франции и других европейских государств ученые и деятели Казахстана презентовали исследования в области науки и образования, значимые проекты, связанные с изучением творческого наследия прошлого, новшества в языкознании, литературоведении, исторической методологии. Провели обсуждения и обменивались мнениями по вопросам научного взаимодействия, делились опытом в ходе мастер-классов.

Есть немало нитей, связываю­щих Ахмета Байтурсынова с Францией. Во-первых, ученый при сравнении языковых материалов все время уточняет: «пырансоз тілі» – «французский язык». Во-вторых, писатель опубликовал в газете «Қазақ» несколько статей о Первой мировой войне, в которых дает оценку политической позиции Франции. В-третьих, при разборе научной культуры и литературы он анализирует опыт Франции в мировой цивилизации. В-четвертых, в своих статьях, переводах в области методики и педагогики он упоминает «пырансоз әдісі» – «привычки французов». В-пятых, в переписке А. Букейхана и А. Байтурсынулы, которую мы нашли в 1992 году в архиве НКВД, речь идет о подготовке поездки Амре Кашаубайулы в Париж.

Следует отметить, что в книге А. Беннингсена и Ш. Лемарсье-Келькеджея «Пресса и национальное движение мусульман России до 1920 года», изданной в 1964 году Университетом Сор­бонны, сделан разбор трудов алашской интеллигенции, в том числе Ахмета Байтурсынова.

Без сомнения, все это значимые темы, которые ждут своего исследователя.

Ахмет Байтурсынов писал: «Наука и искусство равняют безродного – знатному, неимущего – богатому». Здесь просветитель под «искусством» подразумевал технику и технологии того времени. Юрту в логотипе газеты «Қазақ», верхняя кошма которой открывается с Запада, – мечту Алаша можно рассматривать как модель современного свободного, обновленного Казахстана.

Как говорил Байтурсынов, верный проект – обычай хороший. Но каким образом мы можем наполнить сущность народа, извлекшего уроки из трудностей: патриотизмом, справедливостью, трудолюбием, интел­лектом? Вот в чем вопрос. Юбилейные мероприятия в Париже, посвященные Ахмету, заставили задуматься и об этом.

Облик Учителя нации как в родной стране, так и в Европе, как бы говорит за себя: «Надо учиться, чтобы быть образованным. Нужно ремесло, чтобы быть богатым. Нужно единство, чтобы быть сильным. Надо работать, чтобы добиться всех этих целей».