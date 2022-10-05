Общество UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова 5 октября 2022 г. 0:45 Дихан Камзабекулы, «Egemen Qazaqstan» из Франции В Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные юбилею Учителя нации Ахмета Байтурсынова, в которых принимает участие делегация Казахстана. В аспекте культурных событий каждый год имеет свои особенности. Нынешний богат на памятные даты, связанные с именами многих наших великих предков. Они – как связующая нить между поколениями – напоминают нам о нашем великом прошлом и богатой истории. Если, говоря о борьбе за свободу народа, оценивая уроки независимости, строя Справедливый Казахстан, положить на чашу весов заслуги выдающихся личностей прошлого, то, безусловно, выше всех будет стоят Учитель нации Ахмет Байтурсынов. К сожалению, многие наши современники, даже некоторые представители образования и культуры, говоря о нем, ограничиваются лишь скупой хрестоматийной информацией: «Писал учебники, опубликовал сборник стихов, издавал газету, занимал ответственную должность, репрессирован в 30-е годы». Но, по сути, мало ли было в то время казахов, владеющих всеми этими четырьмя ремеслами? Так же верно, как 99% профессионально обученных людей подверглись политическим репрессиям. Именно в этом отношении нужно уточнить научно-практические требования к ахметоведению. Ахмет Байтурсынов – систематизатор и собиратель духовного потенциала нации, его ценитель и пользователь. В частности, он автор первого учебника, основанного на природных закономерностях нашего родного языка, просветительских стихотворений и переводов, призывающих к пробуждению нации и сплочению народа. Он редактор газеты «Қазақ», выполнявшей миссию исполнительной власти, деятель, жертвовавший в интересах народа своей политической и общественной деятельностью. В этой оценке нет ни крупинки идеализации: считайте это ответом на вопрос «Каким должен быть сегодняшний государственный деятель?» Всем известны слова Президента страны Касым-Жомарта Токаева: «Государство в условиях независимости отдает общенациональный приоритет модернизации национального сознания и адаптации к изменениям глобализации». Значение исторической деятельности и наследия Ахмета Байтурсынова в модернизации национального сознания и сохранении идентичности народа при глобализации – огромно. В целом было бы логичным называть его хранителем национального кода казахской нации. В нынешнем году 150-летие Учителя нации широко отмечается в стране и за рубежом. При этом хотелось бы отметить работу государственной комиссии по подготовке и проведению юбилея, а также мероприятия, проведенные Институтом языкознания им. А. Байтурсынова, Институтом литературы и искусства им. М. Ауэзова, Международной Тюркской академией, домом-музеем Байтурсынова, отечественными национальными, государственными и частными университетами, культурно-просветительными учреждениями Костаная и Тургая. В результате совместной работы были подготовлены многотомники Ахмета Байтурсынова, организованы экспедиции по изучению личности, написаны исследования, сняты документальные фильмы, построены исторический объект и мавзолей на месте рождения просветителя. Ответственные органы и компетентные лица руководствовались определенной Главой государства позицией «Юбилей величия должен побудить к стремлению поисков путей исполнения великой задачи, стоящей перед нацией!» О проделанной и выполняемой «жүрт жұмысы» (выражение Ахмета) – «общенародной работы» на республиканских мероприятиях, прошедших 1 октября на родине Учителя нации, рассказал председатель Сената Парламента М. С. Ашимбаев. Хотелось бы напомнить еще одну новость года ахметоведения, которую в свое время озвучила газета «Egemen Qazaqstan»: 150-летие Ахмета Байтурсынова входит в список именных юбилеев организации UNESCO. Это честь для Нового Казахстана. Это значимое достижение для национальной науки и культуры. В рамках данной организации, которая систематизирует и развивает межнациональную координацию на мировом уровне, юбилей Ахмета Байтурсынова отмечается в Париже, Анкаре и других зарубежных городах. На днях делегация Казахстана прибыла в штаб-квартиру UNESCO в столице Франции для проведения юбилейных мероприятий Ахмета Байтурсынова в формате конференций, мастер-классов, встреч, бесед с различными культурно-научными центрами, научно-интеллектуальной общественностью, представителями казахской диаспоры. В состав делегации вошли члены Государственной комиссии – академики Национальной академии наук Мамбет Койгельдиев, Зейнеп Базарбаева, член-корреспондент НАН Зиябек Кабульдинов, директор Института языкознания Анар Фазылжанова, руководитель музея Ахмета Байтурсынова Райхан Имаханбет, генеральный директор центра «Тіл-қазына» Ербол Тлешев, профессора Омирхан Абдиманулы, Багдан Момынова, Жамал Манкеева, автор данной статьи, наш соотечественник Каирбек Кеменгер, директор Музея Байтурсынова в Костанае Гульбану Сарсекеева, а также иностранные ученые – профессора Хулия Ченгел (Турция), Абдилкаим Кесижи (Германия), Элчин Ибрахимов (Азербайджан) – всего 15 человек. Также хотелось бы отметить, что специальную делегацию Казахстана от Министерства науки и высшего образования возглавил вице-министр Талгат Ешенкулов, командировку координировали председатель Комитета по языковой политике Адильбек Кабаев, руководитель управления развития государственного языка Гульфариза Мукан. Модератором конференции «Ахмет Байтурсынулы и ренессансная цивилизация» в торжественном зале штаб-квартиры UNESCO выступил вице-министр, PhD-профессор Т. Ешенкулов. В начале мероприятия был показан видеофильм «Казахская цивилизация и Ахмет Байтурсынулы». В ходе церемонии открытия научного форума поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева зачитала постоянный представитель страны при UNESCO, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК во Французской Республике и королевстве Монако Гульсара Арыстанкулова. Затем на трибуну поднялся заместитель генерального директора UNESCO Син Цюй, который поздравил руководство и народ Казахстана, а также участников конференции с этой знаменательной датой. О месте и роли Байтурсынова в становлении филологии в Азиатском регионе как науки говорил с высокой трибуны представитель Исламской Республики Иран в UNESCO Ахмад Пакатчи. На пленарном заседании были заслушаны доклады профессора Университета Абая, академика М. Койгельдиева «А. Байтурсынулы. Сопротивление насилию»; профессора Азербайджанского университета языков Э. Ибрахимова «Доклад Ахмета Байтурсынулы на Бакинском тюркологическом конгрессе»; главного научного сотрудника Института языкознания, академика З. Базарбаевой «Ахмет Байтурсынулы – феномен Учителя нации»; директора Института истории и этнологии З. Кабылдинова «Общественно-политическая деятельность и мировоззрение А. Байтурсынулы»; доктора политических наук А. Кесижина «Деятельность А. Байтурсынулы по узнаванию казахской нации на мировой карте»; выступление автора этих строк «Государственность Алаша и личность Ахмета Байтурсынулы»; профессора Университета Хаджи Байрама Вели Х. Х. Ченгеля «Ахмет Байтурсынулы: когда и как появились казахские авторы»; Е. Тлешова «Научные познания А. Байтурсынулы и М. Ауэзова: преемственность и сходство». По завершении научного мероприятия была проведена презентация сборника «Ахмет Байтурсынулы. Избранные произведения» на казахском, английском, русском, турецком языках. В ходе встреч, бесед с представителями Франции и других европейских государств ученые и деятели Казахстана презентовали исследования в области науки и образования, значимые проекты, связанные с изучением творческого наследия прошлого, новшества в языкознании, литературоведении, исторической методологии. Провели обсуждения и обменивались мнениями по вопросам научного взаимодействия, делились опытом в ходе мастер-классов. Есть немало нитей, связывающих Ахмета Байтурсынова с Францией. Во-первых, ученый при сравнении языковых материалов все время уточняет: «пырансоз тілі» – «французский язык». Во-вторых, писатель опубликовал в газете «Қазақ» несколько статей о Первой мировой войне, в которых дает оценку политической позиции Франции. В-третьих, при разборе научной культуры и литературы он анализирует опыт Франции в мировой цивилизации. В-четвертых, в своих статьях, переводах в области методики и педагогики он упоминает «пырансоз әдісі» – «привычки французов». В-пятых, в переписке А. Букейхана и А. Байтурсынулы, которую мы нашли в 1992 году в архиве НКВД, речь идет о подготовке поездки Амре Кашаубайулы в Париж. Следует отметить, что в книге А. Беннингсена и Ш. Лемарсье-Келькеджея «Пресса и национальное движение мусульман России до 1920 года», изданной в 1964 году Университетом Сорбонны, сделан разбор трудов алашской интеллигенции, в том числе Ахмета Байтурсынова. Без сомнения, все это значимые темы, которые ждут своего исследователя. Ахмет Байтурсынов писал: «Наука и искусство равняют безродного – знатному, неимущего – богатому». Здесь просветитель под «искусством» подразумевал технику и технологии того времени. Юрту в логотипе газеты «Қазақ», верхняя кошма которой открывается с Запада, – мечту Алаша можно рассматривать как модель современного свободного, обновленного Казахстана. Как говорил Байтурсынов, верный проект – обычай хороший. Но каким образом мы можем наполнить сущность народа, извлекшего уроки из трудностей: патриотизмом, справедливостью, трудолюбием, интеллектом? Вот в чем вопрос. Юбилейные мероприятия в Париже, посвященные Ахмету, заставили задуматься и об этом. Облик Учителя нации как в родной стране, так и в Европе, как бы говорит за себя: «Надо учиться, чтобы быть образованным. Нужно ремесло, чтобы быть богатым. Нужно единство, чтобы быть сильным. Надо работать, чтобы добиться всех этих целей».