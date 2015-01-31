Происшествия
Уничтожен эксперт ИГ по химоружию в Ираке
В результате авиаударов коалиции в Ираке был ликвидирован специалист по химическому оружию "Исламского государства" (ИГ) Абу Малик, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт.
По данным Центрального командования ВС США, авианалет был осуществлен недалеко от города Мосул.
Уничтоженный эксперт работал инженером на предприятии по производству химического оружия еще при Саддаме Хусейне. В 2005 году Абу Малик был завербован "Аль-Каидой", а затем – "Исламским государством".