Уникальные петроглифы Кызылтас под угрозой уничтожения

Несмотря на проведенные месяцем ранее переговоры между руководством города, представителями добывающего предприятия и эковолонтерами, продолжаются и взрывы на горе, усыпанной древними надписями, заявляют активисты. Они вот уже третий год борются за сохранение исторического богатства – урочища Кызыл­тас, расположенного в северо-западной час­ти областного центра. Представители ОФ «Охотники за петроглифами», ОО «Kaz Eco Patrol» области Жетысу, а также неравнодушные граждане просят защитить это место от разрушения, тщательно изучить и паспортизировать петроглифы, коих, по словам общественников, в Кызылтасе насчитывается не менее двух тысяч.

– Нас с детства приучали к природе, и мы постоянно ходили в походы. Самым легким и доступным маршрутом, куда можно было добраться сначала на автобусе и потом дойти пешком, всегда была гора Черепаха, – рассказывает житель Талдыкоргана, экоактивист Анд­рей Алехин. – Все школьники города старшего поколения помнят, как всегда ходили сюда. Уже многие годы здесь мы занимаемся экстримом, катаем­ся на велосипедах. Это прекрасное ущелье называют «Зеленая балка» – тут есть два родника с питьевой водой и много деревьев боярки. А главное – здесь находится огромное количество петроглифов. Их большое скопление наблюдается у горы Черепаха, близ которой сейчас идут работы. Среди них самые уникальные, из тех, что я видел, – это изображения человека-великана. Мы нашли два-три таких рисунка. Запоминающимся стал петроглиф, как человек борется с оборотнем и, конечно же, солнцеголовый вождь. Там изображена целая сцена охоты: на ней солнцеликий преследует стадо козлов, а его самого окружает охрана. Очень красивые петроглифы. А еще тут же под рисунками находится место, куда, вероятно, приносили подношения: такой большой алтарь, куда поместится не только корова, но и большая лошадь.

Полноценной исторической оценки у археологического комплекса «Кызылтас», к сожалению, нет, сетуют любители истории. А ведь, согласно предварительным заключениям ОФ «Охотники за петроглифами», местным изображениям не менее двух-трех тысяч лет. Здесь же, уверены представители общественности, может быть расположена палеолитическая стоянка.

– Представьте, предки оставили нам послания, такое уникальное культурное наследие, которое сохранилось сквозь века, – продолжает Андрей Алехин. – А на нашем поколении это достояние должно исчезнуть за какие-то считанные годы? Почему мы их уничтожаем? В других странах петроглифы оберегают, ими гордятся, рассказывая и показывая всему миру. А мы, получается, не то что не гордимся своим наследием, прокладывая тут туристические маршруты, а пускаем историю на камень. Неужели в Талдыкоргане нет других мест, которые можно отправить на стройматериалы?

О том, что в этом наполненном историческими артефактами месте идет добыча полезного ископаемого, «КП» рассказывала 18 октября 2023 года в материале «Камни преткновения». Территория была передана в аренду одному из талыкорганских предприятий еще в 2019 году. Перед этим, как уточнили в официальном ответе областного управления культуры, архивов и документации, «на территории карьера «Темир» ТОО «Казархеология» была проведена археологическая экспертиза «в соответствии с действующим законодательством». Целью ее являлось «выявление наличия памятников истории и культуры, в результате которой были проведены археологические раскопки 32 археологических памятников, входящих в охранную зону, прилегающую к строительству дороги к карьеру «Темир». В итоге добыча здесь идет на законных основаниях. С этим эковолонтеры совершенно не согласны.

– Начиная с 2020 года нашим общественным объединением были направлены обращения в Аппарат Президента, а также акимат области, – рассказывает руководитель областного филиала Kaz Eco Patrol Динара Бакирова. – Пришел ответ, что здесь ТОО «Темирбетон» проводит добычу диорита на законном основании по результатам археологической экспертизы, проведенной по их заказу у ТОО «Казархеология». Мы были вынуждены обратиться в природо­охранную прокуратуру, и это единственный орган, который провел расследование и вынес предписание акимату и управлению предпринимательства о незаконной выдаче земельного участка. Дальше мы обратились за помощью к общественности и нашли широкую поддержку. Но результатов пока нет: в прошлом году работы якобы временно приостанавливали, однако на деле добыча продолжается.

В декабре прошлого года группа волонтеров вместе с общественным деятелем Мухтаром Тайжаном выезжала на территорию карьера, чтобы еще раз убедиться, что здешние возвышенности просто усыпаны петроглифами. Вот только так горячо любимое экозащитниками место к тому времени успели огородить и поставить охрану. За забором осталась и так называемая гора Черепаха, всегда манившая туристов.

9 февраля текущего года жители дачного массива «Красный камень» сообщили волонтерам об очередном взрыве на горе Темир. Более того, в местных СМИ со ссылкой на пресс-службу ДЧС области было опубликовано предупреждение о том, что «в связи с началом работ по добыче строительного камня на карьере «Темир» будут производиться взрывные работы с целью взрыхления горных пород в период с 5 февраля по 31 декабря 2024 года в горах дачного общества «Красный камень». Жителей и гостей попросили «не паниковать и отнестись с пониманием».

После этого, к концу зимы, общественники встретились за «круглым столом» с акимом города Талдыкоргана Ернатом Базилем и представителями ТОО «Темирбетон». Тогда было решено искать золотую середину между сохранением культурного наследия и деятельностью одного из градообразующих предприя­тий, обеспечивающего работой сотни жителей. Стороны договорились о прекращении взрывных работ и начале поисков другого подходящего для разработки участка. Это потребует определенного времени и больших финансовых затрат, констатировали специалисты, однако сохранение исторического наследия все же поставили в приоритет, заявив о намерении создать на Кызылтасе экопарк. Детали меморандума было решено обсудить в ближайшее время.

КамАЗ и ныне там

С одной стороны, вопрос находит решение, но с другой – добыча диорита так и не приостановлена, заявляют общественники. И в этом мы смогли убедиться лично. Прямо перед весенними праздниками волонтеры пригласили представителей СМИ на место «культурной катастрофы».

От въезда на территорию Кызылтас до самого карьера тянется узкая дорога, раскатанная большегрузными автомобилями. Сначала мы двигались по ней, но из-за глубокой колеи на легковой машине подъехать поближе не получилось, так что к горе Темир пришлось добираться пешком.

– Прямо под этой дорогой располагаются три десятка древних курганов, – с грустью констатировали по пути волонтеры. – Их просто закатали техникой.

Менее чем за час мимо нас, то поднимая пыль, то взрыхляя грязь, проехало три-четыре нагруженных камнями грузовика. В итоге, встав неподалеку на возвышенности, мы продолжали беседу с активистами и вели фото- и видео­съемку той самой огороженной горы, где в это время работал экскаватор.

– Видите коричневые пятна на камнях? Это так называемый «загар», благодаря которому послания предков дошли до наших дней, – указывая на места близ работающей техники, поясняет эко­активист Влад Ументаев. – Именно там, где сейчас копают и рушат, есть петроглифы. Ранее, когда территория еще не была закрыта, мы просто ходили в том месте и обнаружили целую галерею пет­роглифов. А теперь на ней идут взрывы, и мы боимся, что они не остановятся.

Спустя минут 15 со стороны огороженной территории пришел охранник, сказав, что проводить съемку здесь нельзя. Пока одни активисты спорили с мужчиной, другие успели посетить разграбленный «черными архео­логами» курган неподалеку… И все это происходит несмотря на установленные информационные доски о том, что территория Кызылтас находится под охраной государства.

– В 2021 году были проведены исследование и паспортизация памятников, – рассказывает выехавший в составе нашей группы руководитель отдела Центра по охране историко-культурного наследия области Жетысу Жандос Адамжанов. – По одному из археологических памятников специалистами КазНУ имени аль-Фараби проведена научно-исследовательская работа. В ходе раскопок обнаружена керамическая посуда, относящаяся к уйсунскому периоду. Здесь есть все виды археологических памятников, и в будущем, при наличии средств, на этом месте планируется открытие большого археологического комплекса «Кызылтас». Такой музей, расположенный на побережье реки Каратал, с видом на Талдыкорган, мог бы стать прекрасным туристическим местом. Но для этого должен быть решен вопрос с финансированием. Относительно взрывных работ: между акимом города, ТОО «Темирбетон» и представителями общест­венности прошли переговоры о том, что будет найдено другое подходящее место и добычу перенесут туда. Сейчас ведутся договоренности по приостановлению работ.

Пока найдут новое место и выделят средства на создание пресловутого музея под открытым небом, показывать там будет уже просто нечего, опасаются защитники истории. От взрывов, уверены они, могут разрушаться породы далеко за пределами карьера. А что уже попало под ковш экскаватора, и вовсе неизвестно. Активисты просят создать резонанс и остановить разрушения, проведя независимую экспертизу.

– Для нас стало огромной радостью, что Глава государства на прошедшем в Атырау Национальном курултае поднял проблему уничтожения исторических объектов под предлогом строительства, – подчеркивает Динара Бакирова. – Президент отметил, что «Казахстан не случайно называют родиной петроглифов», и заявил о необходимости защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Мы тоже просим сохранить уникальную историю края Жетысу. От лица общественности мы обращаемся с просьбой, чтобы государство взяло эти места под охрану, чтобы здесь провели исследования, пас­портизацию и консервацию для создания большого археокомплекса, визит-центра нашей области Жетысу.

Кстати, самое крупное в Евразии скоп­ление петроглифов на хребте Ешкиольмес в Ескельдинском районе, которое упомянул Президент страны на курултае, хоть и не разрушается техникой, но тоже находится под угрозой разрушения из-за вандалов. Непонятно чем движимое современное поколение «художников» оставляет надписи прямо на древних знаках. По данным Центра по охране историко-культурного наследия облас­ти Жетысу, петроглифы Ешкиольмеса уже внесены в Предварительный список ЮНЕСКО и сейчас ведутся работы по включению его в основной Список культурного наследия.

К слову, проблему Кызылтаса подняли и на уровне Мажилиса Парламента РК: 20 марта депутат Сергей Пономарев выступил с конкретными предложениями по защите общественного имущества и исторического наследия, упомянув взрывы на горе Темир.

– Близ города Талдыкоргана сейчас целенаправленно уничтожаются оставшиеся курганы с древними петроглифами ради строительного камня, – заявил мажилисмен в своем обращении к Роману Скляру. – Компания «Энергострой» даже предупредила население о взрывных работах для взрыхления горных пород на горе Черепахе. Мы писали об этом, но на депутатский запрос получили ответ, больше похожий на отписку…

Активисты тем временем намерены продолжать работу на местах и привлекать как можно больше внимания к проблеме разрушения исторических памятников. 20 апреля, к примеру, при поддержке акимата города на Кызылтасе планируется провести масштабный экофестиваль «Талдыкорган – столица страны петроглифов». Совместными усилиями и непрерывным контролем они намерены сохранить наследие, которое может безвозвратно исчезнуть в любой момент.