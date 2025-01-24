Универсиада в Турине: сколько медалей выиграли казахстанцы
95
Национальная сборная завершила соревнования с 14 наградами
В итальянском Турине на зимней Универсиаде в заключительный день состязаний мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
В эстафете на 5 000 метров квартет в составе Динмухаммедалдияра Тажибая, Санжара Жанысова, Айбека Темирхана и Валерия Клименко занял третье место.
Это 14-я медаль в копилке национальной сборной на XXXII Олимпийских играх.
Церемония закрытия соревнований в Турине прошла сегодня в 00:00 по времени Астаны.