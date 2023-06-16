Умер подросток, пострадавший от падения на него футбольных ворот в Актау

Отмечается, что семье не удалось получить помощь реаниматолога санавиацией из Астаны, так как спецтехника была задействована на пожарах в Абайской области.

Фото: Kazpravda.kz

В Актау скончался 16-летний подросток, пострадавший в результате падения футбольных ворот. Информацию inAktau.kz подтвердили в пресс-службе Управления здравоохранения Мангистауской области, передает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел 20 мая. На футбольном поле у СШ №9 в 7 микрорайоне парень играл в футбол с друзьями, на него упали незакрепленные металлические ворота.

Пострадавшего доставили в больницу. Спустя время он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

"Семье не удалось получить помощь реаниматолога санавиацией из Астаны, так как спецтехника была задействована на пожарах в Абайской области", - говорится в сообщении.

Отметим, также 11 мая футбольные ворота упали на ребенка на стадионе в Темиртау, 17 апреля футбольные ворота свалились на подростка в Костанае, 4 апреля футбольные ворота упали на 7-летнего мальчика в Караганде, в июле прошлого года мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске.