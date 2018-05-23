– Трагедия произошла вечером 21 мая. Два подростка упали в шахту грузового лифта 16-этажного жилого дома. Один подросток 14 лет погиб на месте, второй – 15-летний – позже скончался в реанимационном отделении Атырауской областной больницы. Ведется следствие, – рассказал начальник отдела ЧС и мобилизационной работы акимата Атырау Талгар Хабибуллин. – Вместе с тем будет проведена проверка всего лифтового хозяйства. На сегодня в 94 многоэтажных жилых домах установленo 266 лифтов. Из них 32 в нерабочем состоянии, 7 – грузовые.

К слову, грузовые лифты в доме, где произошла трагедия, были демонтированы еще в 2012 году, их двери заварены. Как подростки смогли попасть в шахту, выяснит созданная комиссия. Известно, что эксплуатацией лифтов занимается ТОО «Каспий лифт», которое заключило трехстороннее соглашение с КСК и собственниками квартир.

Надо отметить, что это уже не первый случай гибели людей в лифте 16-этажных домов этого микрорайона. В 2013 году между 7 и 8 этажами застрял пассажирский лифт. Тогда 24-летняя женщина, пытаясь покинуть его, упала в шахту и погибла. За ее смерть никто наказан не был.

И сегодня жители высоток в один голос жалуются на то, что пассажирские лифты систематически останавливаются между этажами, люди оказываются запертыми внутри кабин. К слову, после нынешней трагедии ни один из представителей ТОО «Каспий лифт» не появился на месте трагедии. В акимате отметили, что головной офис данной компании находится в Алматы.

Отметим, что установкой лифтов в свое время занималось именно ТОО «Каспий лифт». Каждый лифт турецкого производства обошелся бюджету в 9 млн тенге.

Трагическая история обнажила проблему контроля и безопасности при использовании лифтов. В прошлом контроль за безопасностью возлагался на управление по госконтролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью. Именно это ведомство несколько лет назад судилось с КСК за приостановку работы лифтов в жилых домах микрорайона «Алмагуль» до тех пор, пока они не будут приведены в соответствие с нормами техники безопасности.

Претензии контролирующих органов были достаточно конкретными – отсутствие смазки на направляющих деталях кабины лифтов, актов испытания ограничителей скорости, пожарной сигнализации и пожарного оборудования, табличек со сведениями о грузоподъемности, о вместимости и фирме-изготовителе, специального гладкого покрытия в машинном отделении, памятки на случай аварийной остановки лифта с указанием телефонов диспетчерских служб. К тому же кабинки лифта раскачивались на ходу, на рельсах были обнаружены зазоры.