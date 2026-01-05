Уроки Кантара и новая архитектура власти: политолог о ключевых тезисах интервью Президента

Анализируя интервью Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan, политолог Талгат Калиев обозначил ключевые маркеры новой политической реальности Казахстана. В беседе с корреспондентом Kazpravda.kz эксперт отметил, что заявленные реформы имеют долгосрочный эффект, а их реальное влияние на жизнь страны проявится в полной мере лишь спустя несколько лет после электорального цикла

Фото: Акорда

По мнению спикера, в своих ответах Глава государства дал исчерпывающую оценку трагическим событиям января 2022 года. Кантар стал не только национальным потрясением, но и критической точкой отсчета для глубокой перезагрузки всей государственной системы. Январские события послужили суровым экзаменом на жизнеспособность государственных институтов, обнажив системные уязвимости, прежде всего в силовом блоке.

«Говоря о последствиях Кантара, прежде всего важно обратить внимание на устойчивость государства и его институтов. Правоохранительные органы обязаны добросовестно выполнять свои функции. Офицерская присяга и верность ей – главный критерий чести и профессионального долга. Тот факт, что в критический момент сотрудники правоохранительных органов покидали свои посты – крайне опасный симптом. Кантар стал тестом на прочность, который показал, что на тот момент мы не обладали достаточным уровнем устойчивости: для наведения порядка пришлось привлекать силы ОДКБ. Многие помнят полыхающий Алматы, мародерство и страх горожан перед бесчинствами на улицах. Это главный урок, который нам надлежит усвоить. Необходимо четко проводить грань между мирным протестом – выражением гражданской позиции – и уличными беспорядками, ведущими к дестабилизации государственной системы», – прокомментировал Талгат Калиев.

Особое внимание в анализе было уделено парламентской реформе. Эксперт убежден, что конституционные изменения – не просто формальная смена регламентов, а начало масштабной реконфигурации всей архитектуры власти. 

«Планы по проведению парламентской реформы – фундаментальный шаг и начало нового этапа в развитии нашего государства. Реформа не ограничивается изменением сорока статей Конституции  –  ими она только открывается. Нас ждет не просто обновление регламента, системы выборов или принципов формирования парламента, а полная реконфигурация всей архитектуры ветвей власти в стране. Эти преобразования изменят баланс сил, создав качественно новую систему сдержек и противовесов. Процесс выстраивания новых взаимоотношений займет годы. В этой связи реальные последствия реформы мы ощутим не сразу после референдума или парламентских выборов. Подлинный масштаб и качество произошедших перемен станут очевидны лишь спустя несколько лет полноценной работы новой системы», – считает политолог.

Кроме того, официальную реакцию Главы государства на недавние встречи экс-президента Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным можно охарактеризовать как подчеркнуто сдержанную и дипломатичную. В его высказываниях полностью отсутствует эмоциональный подтекст или личная обида: акцент смещен на прагматичное признание сложившихся десятилетиями личных связей.

«Такая четкая позиция важна, поскольку служит призывом к обществу и элитам воспринимать подобные визиты без лишнего осуждения и спекуляций. Транслируется четкий месседж: данные контакты следует рассматривать исключительно как встречи давних друзей и коллег, а не как значимые политические события. Через деполитизацию этих встреч нынешняя власть демонстрирует собственную уверенность и стабильность, давая понять, что частная дипломатия прошлого больше не влияет на архитектуру государственных решений и актуальный курс страны», – подытожил спикер.

Отсюда следует, что формирование нового баланса сил и обновленная модель взаимоотношений между ветвями власти станут фундаментом, на котором будет строиться политическая устойчивость Казахстана в ближайшие годы, заключил политолог. 

