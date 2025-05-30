Уровень смертности от онкозаболеваний снизился в РК

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

В трех городах запустили пилотные проекты по новой скрининговой системе на выявление рака, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Астане, Шымкенте и Усть-Каменогорске стартовала апробация новых скрининговых систем для раннего выявления онкозаболеваний в соответствии с международными стандартам. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Ербол Бекмухамбетов

По его словам, в рамках пилота скрининг первого этапа будет сосредоточен в медорганизациях с прикрепленным населением не менее 30 тыс. человек, а второй этап — централизован в онкоцентрах.

Также апробируются новые скрининговые тесты — ВПЧ, маммография и ферментный гемокульт-тест. До 2028 года планируется довести охват целевых групп онкоскринингами до 90%, с расширением бесплатного доступа в рамках ГОБМП.

«В рамках онкологических скринингов в Казахстане ежегодно обследуется около 2,8 миллиона граждан. Благодаря этому удаётся диагностировать более 2800 случаев злокачественных новообразований, преимущественно на ранних стадиях. На январь 2025 года в Казахстане под динамическим наблюдением находилось 231 019 пациентов с онкологическими заболеваниями, что на 5,9% больше по сравнению с 2023 годом.  За последние 10 лет уровень смертности от онкозаболеваний снизился на 33%», – сказано в информации. 

Там же добавили, что снижению смертности способствует укрепление системы ранней диагностики, совершенствование скрининговых программ и повышение доступности специализированной медицинской помощи.

#Минздрав #система #запуск #проекты #скрининг #рак

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