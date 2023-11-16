Урожай собрали

По информации областного управления сельского хозяйства, на уборочную кампанию по запросам сельскохозяйственных структур было выделено 128,7 тонны дизельного топлива по льготной цене, определен оператор-поставщик, который в свою очередь заключил договор с держателем нефтяных ресурсов.

Хозяйственным структурам дизельное топливо поставлялось по 250 тенге за литр. В текущем году агрообъединения региона закупили также около 1 200 тонн минеральных удобрений.

По данным управления, общий объем пашен по региону в текущем году составил 10 291 га. Под овощи было выделено 2 980 га, под садоводческие культуры – 1 364 га, под картофель – 1 930 га и под корма – 4 017 га.

Определенная часть урожая будет направлена в региональный стабфонд, в котором на данный момент находится 5 136 тонн сельскохозяйственных товаров. Данный объем, по расчетам специалистов, позволит обеспечить область продуктами до апреля 2024 года.