Урожай собрали Свежий выпуск 16 ноября 2023 г. 4:05 2 Серик Кабдулов Фермерские хозяйства и аграрные объединения Атырауской области собрали около 100 тыс. тонн овощей, в том числе картофеля заготовлено порядка 30 тыс. тонн. фото из архива "КП" По информации областного управления сельского хозяйства, на уборочную кампанию по запросам сельскохозяйственных структур было выделено 128,7 тонны дизельного топлива по льготной цене, определен оператор-поставщик, который в свою очередь заключил договор с держателем нефтяных ресурсов. Хозяйственным структурам дизельное топливо поставлялось по 250 тенге за литр. В текущем году агрообъединения региона закупили также около 1 200 тонн минеральных удобрений. По данным управления, общий объем пашен по региону в текущем году составил 10 291 га. Под овощи было выделено 2 980 га, под садоводческие культуры – 1 364 га, под картофель – 1 930 га и под корма – 4 017 га. Определенная часть урожая будет направлена в региональный стабфонд, в котором на данный момент находится 5 136 тонн сельскохозяйственных товаров. Данный объем, по расчетам специалистов, позволит обеспечить область продуктами до апреля 2024 года. #овощи #Атырауская область #урожай