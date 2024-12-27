Ушел из жизни экс-премьер Индии Манмохан Сингх

Фото © Reuters

Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх умер в возрасте 92 лет. Как сообщается, он находился в больнице в Дели после ухудшения его состояния, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Манмохан Сингх считается архитектором либеральных экономических реформ, которые позволили Индии стать одной из самых быстроразвивающихся держав: в стране, стоявшей в начале 1990-х годов на грани банкротства, он снизил налоги, девальвировал рупию, приватизировал государственные компании и стал приглашать иностранных инвесторов. Это оживило экономику, подстегнуло рост промышленного производства и обуздало инфляцию. Экономический рост в Индии остается стабильно высоким с 1990-х годов.

По меркам индийской политики Сингх довольно долго пробыл на посту премьер-министра — с 2004 по 2014 годы, а до того с 1991 года занимал пост министра финансов. Он стал всего лишь вторым премьером страны, переизбранным после того как он полностью отбыл первый срок. До него это удавалось только Джавархалалу Неру — первому премьеру независимой Индии.

«Индия скорбит о потере одного из своих самых выдающихся лидеров», — отреагировал Нарендра Моди в соцсетях на смерть своего предшественника. По его словам, он вспомнил, что всегда замечал «мудрость и смирение» Сингха.

Рахул Ганди, нынешний лидер «Индийского национального конгресса» и отпрыск династии, заявил, что «потерял наставника и проводника».