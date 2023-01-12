Усилить ответственность работодателя за необеспечение безопасных условий труда предлагает ФПРК

Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин озвучил инициативы по совершенствованию социально-трудовых отношений в стране на коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК, прошедшей 12 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылокй на медиацентр ФПРК.

Фото: медиацентр Федерации профсоюзов РК

Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин выступил с инициативами федерации по дальнейшим мерам совершенствования социально-трудовых отношений и предупреждения трудовых конфликтов в стране.

По словам главы ФПРК, на протяжении многих лет наиболее актуальной проблемой является несправедливая система перераспределения доходов и расходов между работником и работодателем.

«Волевая инициатива президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению оплаты труда учителей, врачей, размера МЗП (минимальной заработной платы – прим. ред.), введения налога на роскошь является хорошим примером по изменению ситуации. В связи с этим считаем необходимым ускорить решение вопросов по принятию методики определения минимальной заработной платы; ратификации Конвенции Международной организации труда №131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран»; законодательному закреплению обязательств работодателей по проведению ежегодной индексации заработной платы», – отметил Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, эти решения позволят изменить систему распределения доходов на каждом предприятии. Председатель ФПРК отметил, что государство не может выступать надзирателем, следящим за соблюдением правил на каждом предприятии. Значит, нужно расширение прав профсоюзов в сфере общественного контроля. Также важно усилить государственный контроль над соблюдением трудового законодательства, существенно увеличив штатную численность государственных инспекторов труда.

Как заметил председатель федерации, у профсоюзов особую тревогу вызывают факты, подтверждающие, что социальная напряженность в стране не уменьшается. Напомним, что в прошлом году наряду с предприятиями реального сектора, трудовые конфликты возникали в организациях скорой медицинской помощи, почты, профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы и других. Выявлены факты, когда некоторые безответственные работодатели стараются сформировать в обществе мнение о профсоюзах как реакционной, антиконструктивной силе, препятствующей естественному действию рыночной конкуренции и снижающей эффективность производства.

«В этой связи хочу ответственно заявить, что профсоюзы и работники никогда не являлись и не являются источником социальной напряженности. Источники конфликтов – нарушение прав трудящихся, ситуация с их доходами, что свидетельствует о наличии системных проблем во всех сферах. Федерация профсоюзов считает необходимым повторно рассмотреть наши предложения по внесению поправок в трудовое законодательство в части: упрощения процедур выдвижения требований работников и разрешения трудовых споров, включая предоставление этого права профсоюзу предприятия; ужесточения ответственности работодателей за отказ от создания примирительной комиссии или трудового арбитража и ведения переговоров по рассмотрению требований работников. Эти меры позволят направить протестный характер ситуации в русло переговорных процессов в правовом поле. Немаловажными также являются мониторинг и профилактика трудовых конфликтов. В связи с этим Федерацией профсоюзов на предприятиях страны проводятся «Трудовые консультации». В целях расширения масштабов и усиления действенности необходимо данную акцию провести в 2023 году под эгидой Минтруда, совместно с республиканскими объединениями профсоюзов», – предложил Сатыбалды Даулеталин.

Глава ФПРК отметил и проблему производственного травматизма на предприятиях страны. В этой связи на примере «лидерства» по трагическим случаям компании АО «АрселорМиттал Темиртау» спикер отметил, что назрел вопрос вмешательства государства.

«Очевидно, что необходимо вмешательство государства с привлечением научных организаций для исследования способов предотвращения газодинамических явлений и разработки работодателями конкретных мер по раннему прогнозу потенциально опасных ситуаций в угольных шахтах. Также предлагаем выстроить систему налоговых стимулов для мотивации работодателя на обновление производственных фондов и усилить на законодательном уровне ответственность работодателя за необеспечение надлежащих условий по безопасности и охране труда», – продолжил председатель Федерации профсоюзов РК.

Говоря о развитии системы социального партнерства, Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что несмотря на позитивные шаги, предпринимаемые соцпартнерами, актуальным проблемным вопросом остается затянувшаяся неопределенность по полноценному представительству стороны работодателей в системе социального партнерства.

«Также, на наш взгляд, давно назрела необходимость повышения статуса РТК и Генерального соглашения, которое всё больше становится лишь декларацией о намерениях сторон. Генеральное соглашение должно содержать обязательства и ответственность сторон и, в частности, за обеспечение социальных стандартов в стране», – отметил глава ФПРК.

Сатыбалды Даулеталин напомнил, что остаются нерешенными вопросы лиц, утративших здоровье при выполнении трудовых обязанностей, резко усилившиеся с 2015 года, после внесения изменений в страховое законодательство. При этом он отметил, что Федерация профсоюзов поддерживает возобновление деятельности специальной рабочей группы Министерства труда.

«Вместе с тем считаем необходимым ускорить решение комплекса проблемных вопросов регрессников, включающие: возврат к пожизненным страховым выплатам по возмещению вреда жизни и здоровью (сейчас ограничение пенсионным возрастом); обеспечение страховых выплат страховыми компаниями при утрате трудоспособности до 29%; для работающих шахтеров – снижение пенсионного возраста», – подытожил председатель ФПРК.