Ускорить подготовку к строительству комфортных школ поручил подрядчикам глава SK Constuction Маулен Айманбетов

Общество
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Аманжолова Айман
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13 июля Председатель Правления Samruk-Kazyna Construction Маулен Айманбетов посетил с рабочим визитом Караганду и близлежащие села в рамках реализации нацпроекта «Комфортная школа». Он осмотрел несколько участков, отведенных под новые школы, а также ознакомился с ходом подготовки к строительным работам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Всего в областном центре Карагандинской области планируется построить восемь школ. Одну из них возведут в микрорайоне «Кендала». Подготовка к строительству школы, рассчитанной на 2000 человек, идет по графику, однако через участок проходят сети канализации и водопровод. Это вызывает некоторые неудобства. Председатель Правления поручил подрядчику ТОО «BI Global» самостоятельно организовать вынос сетей.

Также в ходе визита Маулен Айманбетов побывал на объекте, отведенном под школу на 300 мест в микрорайоне «Гульдер». Во время осмотра площадки будущей школы глава SK Constuction поручил пересмотреть генеральный план объекта.

Новую школу возведут рядом с действующей, поэтому застройщику ТОО «Стинк ТФК» совместно с городским отделом архитектуры необходимо сделать прирезку участка уже существующей школы, а также демонтировать все ненужные объекты, чтобы наружные спортивные сооружения соответствовали стандартам.

«При проектировании обязательно предусмотрите подъездные пути. Важно, чтобы проезд и парковка не мешали местным жителям. Этот вопрос необходимо отработать с МИО», – сказал Айманбетов. 

Глава  SK Constuction также поручил ускорить подготовку к строительству комфортной школы на 300 мест в селе Уштобе. «Слабое начало мобилизации», – отметил Айманбетов.

Подрядчик ТОО «Астана Коктем С» огородил подготовленный под застройку участок и установил там камеры видеонаблюдения, но пока не приступил к посадке школы. Причина – отсутствие заключения геологических изысканий от лаборатории. Глава  SK Constuction поручил экстренно разобраться в ситуации.

«Подготовьте соответствующее соглашение и получите разрешение на производство работ в ускоренном порядке. Вы уже отстаете», – предупредил Айманбетов.

Всего в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Карагандинской области намечена постройка 18 комфортных школ, причем строительство 10 школ начнется уже в этом году. Успешная реализация нацпроекта позволит создать 12,5 тысяч дополнительных ученических мест по всей области.

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