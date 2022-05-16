Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщило об утверждении условий льготного автокредитования, передает Kazpravda.kz.

"В целях стимулирования обновления личного автопарка разрабатывается программа для приобретения гражданами РК легковых автомобилей по льготному кредитованию, а также обновления парка автобусов за счет средств АО "Жасыл Даму". Общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге - для обновления автобусного парка в регионах Казахстана", - говорится в информации.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

- ставка вознаграждения 4%;

- сумма кредитования не более 10 000 000 тенге;

- срок финансирования не более 7 лет;

- первоначальный взнос от 0%;

- стоимость транспортного средства не превышает 15 000 000 тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.

В целях прозрачности финансирования предусмотретно условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика.

Также, предусматривается ограничение в виде предоставления финансирования на одного конечного заемщика не более одного раза в течение двухлетнего периода.

Для лизингополучателей по приобретению автобусов условия будут нижеследующими:

- ставка вознаграждения - 0,01%;

- срок лизинга до 7 лет;

- первоначальный взнос от 0%.