Из Уголовного кодекса РК исключили устаревшую норму, которая запрещала условно-досрочное освобождение (УДО) для осужденных, которым смертную казнь заменили лишением свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Конституционный Суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее такая норма находилась в статье 72 Уголовного кодекса. Однако Конституционный Суд в постановлении от 11 июля 2024 года признал ее противоречащей Конституции.

Причина — в Казахстане смертная казнь полностью отменена, а законы о ней больше не действуют. Поэтому сохранять подобное ограничение в кодексе больше не имело смысла.

Чтобы выполнить это решение, 16 июля 2025 года был принят закон, по которому указанный пункт официально удален из Уголовного кодекса. Это сделает законодательство более точным и справедливым по отношению к осужденным, пояснили в КС РК.