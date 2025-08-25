Услуги специалистов жестового языка станут доступнее в Казахстане

Общество,Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

Пациенты с инфекционными заболеваниями теперь могут обратиться к ним в онлайн-режиме

Фото: пресс-служба Минтруда

Значительно сократится список заболеваний, которые могли препятствовать получению услуг специалистов жестового языка, сообщает Kazpravda.kz 

Минтруда вносит изменения в Правила предоставления услуг специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху, предусматривающие оказание данных услуг в онлайн режиме для людей, имеющих медицинские противопоказания. 

Информация о соответствующем проекте приказа главы ведомства опубликована на портале «Открытые НПА».

«В действующих правилах инфекционные заболевания являются медицинскими противопоказаниями к предоставлению лицам с инвалидностью услуг специалиста жестового языка, то есть данные услуги недоступны. Проект приказа предусматривает внесение изменений, которые позволят таким лицам сохранить доступ к услугам жестового языка, но исключительно в онлайн-режиме», – говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что принятие проекта поспособствует обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Информация о проекте приказа размещена для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» до 10 сентября 2025 года.

