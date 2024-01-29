Услышать голос молодых

Культура
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Асет Сыздыков

В газете «Egemen Qazaqstan» трудятся молодые талантливые писатели и поэты, которые издают свои книги и побеждают в престижных литературных конкурсах.

фото Ерлана Омара

В редакции газеты состоялся литературный вечер «Егемен жастар». Мероприятие получило и второе негласное название – «Вечер четырех», поскольку организовали его четыре журналиста газеты: поэты Жанибек Алиман и Батырхан Сарсенхан, писатели Бакытбек Кадыр и Абай Аймагамбет.

Модератором выступил писатель Уларбек Нургалымулы, который назвал символичной встречу творческой интеллигенции в редакции «Egemen Qazaqstan».

– В нашей газете трудились Смагул Садвокасов, Мухтар Ауэзов, Жусипбек Аймауытов, Беимбет Майлин. Это не просто общественно-политическая газета, но издание, которое охватывает огромный пласт культуры и литературы. Мы видим, как ее талант­ливые журналисты вносят неоценимый вклад в духовное развитие народа. Их произведения уникальны и любимы читателями. Раньше молодежь приходила на творческие вечера корифеев литературы, а теперь наоборот – наши аксакалы приходят слушать молодых. Это признание и уважение молодого поколения, – считает писатель.

О профессиональном росте молодых корреспондентов, которые сейчас стали признанными писателями и поэтами, говорил и генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы.

– В обществе говорят, что сейчас никто не читает. Когда встает вопрос, кто будет продолжать славные традиции нашей газеты, то, глядя на молодых писателей и поэтов, работающих с нами, появляется надежда, что у нас есть достойная смена. Наши молодые журналисты своим трудом и мастерством ежедневно доказывают важность культуры, слова и языка, – сказал Дихан Камзабекулы.

Первыми свои стихотворения прочитали Жанибек Алиман и Батырхан Сарсенхан. За строками их поэти­ческих произведений слышался топот конских табунов, виделась широта степей, ощущались дуновение ветра и пламенная любовь к родной земле. По рассказам Бакытбека Кадыра и Абая Аймагамбета разыграли сценки приглашенные студенты-актеры Казахского национального университета искусств. Кроме того, свои стихи на суд старших коллег представили молодые поэты, журналисты газеты Абзал Макаш, Елигимай Тонкер, Сандибек Асанали и Айтолган Жунисхан.

В рамках литературного вечера состоялась презентация сборника стихов Жанибека Алимана «Жулдызым жорғы» и романа писателя Абая Аймагамбета «Бұрылысқа жарты қадам қалғанда».

– Моя книга написана в жанре детектива, – рассказывает Абай. – Начал писать ее в июне 2021 года. Этой мой первый роман. Все начиналось с рассказа, с которым участвовал и победил в конкурсе детективов. Потом история расширилась. Писал долго, потому что делал акцент на психологии героев, прорабатывал их образы. Через два года, в августе 2023-го, завершил рукопись, выиграл с ней литературный конкурс. Затем связался с издательством «Мазмұндама», которое выпустило мою книгу.

Писатель Куаныш Жиенбай не скрывал своей радости, наблюдая за успехами молодых коллег.

– Сегодня в литературе нет готового рецепта успешной книги. Все, что пишет автор, он должен пропустить через себя. В беседе Абдижамил Нурпеисов как-то сказал мне, что самый первый абзац в книге – главный. В нем должно быть все, о чем будет говориться в произведении. Экспериментировать не нужно. Задача писателя – написать текст, чтобы он был понятен всем: от сапожника до минис­тра. Этому я учу молодых писателей, – сказал Куаныш Жиенбай.

Писатель Даулеткерей Капулы считает, что у молодых авторов «Egemen Qazaqstan» сформировался свой узнаваемый стиль.

– Каждый раз мы радуемся, когда наши писатели и поэты побеждают в литературных конкурсах и выпус­кают свои книги. Когда мы являемся членами жюри различных конкурсов, то получаем тексты конкурсантов без имени. Прочитав тот или иной текст, я, например, могу сразу ­узнать стиль письма Жанибека или Батырхана. Это говорит о том, что у них есть свой стиль и голос, – отметил писатель.

Творческий вечер вышел настолько теплым и душевным, что его участники договорились чаще встречаться, читать стихи и обсуждать последние литературные новости.

#поэты #Egemen Qazaqstan #стихи #литературный вечер #Егемен жастар

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