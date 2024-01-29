Услышать голос молодых Культура 29 января 2024 г. 5:00 1 Асет Сыздыков В газете «Egemen Qazaqstan» трудятся молодые талантливые писатели и поэты, которые издают свои книги и побеждают в престижных литературных конкурсах. фото Ерлана Омара В редакции газеты состоялся литературный вечер «Егемен жастар». Мероприятие получило и второе негласное название – «Вечер четырех», поскольку организовали его четыре журналиста газеты: поэты Жанибек Алиман и Батырхан Сарсенхан, писатели Бакытбек Кадыр и Абай Аймагамбет. Модератором выступил писатель Уларбек Нургалымулы, который назвал символичной встречу творческой интеллигенции в редакции «Egemen Qazaqstan». – В нашей газете трудились Смагул Садвокасов, Мухтар Ауэзов, Жусипбек Аймауытов, Беимбет Майлин. Это не просто общественно-политическая газета, но издание, которое охватывает огромный пласт культуры и литературы. Мы видим, как ее талантливые журналисты вносят неоценимый вклад в духовное развитие народа. Их произведения уникальны и любимы читателями. Раньше молодежь приходила на творческие вечера корифеев литературы, а теперь наоборот – наши аксакалы приходят слушать молодых. Это признание и уважение молодого поколения, – считает писатель. О профессиональном росте молодых корреспондентов, которые сейчас стали признанными писателями и поэтами, говорил и генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы. – В обществе говорят, что сейчас никто не читает. Когда встает вопрос, кто будет продолжать славные традиции нашей газеты, то, глядя на молодых писателей и поэтов, работающих с нами, появляется надежда, что у нас есть достойная смена. Наши молодые журналисты своим трудом и мастерством ежедневно доказывают важность культуры, слова и языка, – сказал Дихан Камзабекулы. Первыми свои стихотворения прочитали Жанибек Алиман и Батырхан Сарсенхан. За строками их поэтических произведений слышался топот конских табунов, виделась широта степей, ощущались дуновение ветра и пламенная любовь к родной земле. По рассказам Бакытбека Кадыра и Абая Аймагамбета разыграли сценки приглашенные студенты-актеры Казахского национального университета искусств. Кроме того, свои стихи на суд старших коллег представили молодые поэты, журналисты газеты Абзал Макаш, Елигимай Тонкер, Сандибек Асанали и Айтолган Жунисхан. В рамках литературного вечера состоялась презентация сборника стихов Жанибека Алимана «Жулдызым жорғы» и романа писателя Абая Аймагамбета «Бұрылысқа жарты қадам қалғанда». – Моя книга написана в жанре детектива, – рассказывает Абай. – Начал писать ее в июне 2021 года. Этой мой первый роман. Все начиналось с рассказа, с которым участвовал и победил в конкурсе детективов. Потом история расширилась. Писал долго, потому что делал акцент на психологии героев, прорабатывал их образы. Через два года, в августе 2023-го, завершил рукопись, выиграл с ней литературный конкурс. Затем связался с издательством «Мазмұндама», которое выпустило мою книгу. Писатель Куаныш Жиенбай не скрывал своей радости, наблюдая за успехами молодых коллег. – Сегодня в литературе нет готового рецепта успешной книги. Все, что пишет автор, он должен пропустить через себя. В беседе Абдижамил Нурпеисов как-то сказал мне, что самый первый абзац в книге – главный. В нем должно быть все, о чем будет говориться в произведении. Экспериментировать не нужно. Задача писателя – написать текст, чтобы он был понятен всем: от сапожника до министра. Этому я учу молодых писателей, – сказал Куаныш Жиенбай. Писатель Даулеткерей Капулы считает, что у молодых авторов «Egemen Qazaqstan» сформировался свой узнаваемый стиль. – Каждый раз мы радуемся, когда наши писатели и поэты побеждают в литературных конкурсах и выпускают свои книги. Когда мы являемся членами жюри различных конкурсов, то получаем тексты конкурсантов без имени. Прочитав тот или иной текст, я, например, могу сразу узнать стиль письма Жанибека или Батырхана. Это говорит о том, что у них есть свой стиль и голос, – отметил писатель. Творческий вечер вышел настолько теплым и душевным, что его участники договорились чаще встречаться, читать стихи и обсуждать последние литературные новости. #поэты #Egemen Qazaqstan #стихи #литературный вечер #Егемен жастар