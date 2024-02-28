Установить госрегулирование деятельности риэлторов требует депутат

Недвижимость, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков требует ввести госрегулирование риэлторской деятельности. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Куспеков констатировал, что в стране все чаще происходят случаи, когда казахстанцы, которые пытались продать или купить недвижимость через риэлторов, в итоге остались должны риэлторским компаниям за неоказанные или некачественно оказанные услуги. 

– Дело в том, что «кабальные условия» для клиентов, некие «эксклюзивные договоры» лишают хозяев недвижимости права распоряжаться своей собственностью. Больше всего казахстанцы страдают от «арбитражной оговорки». Это значит, что все конфликты будут решаться только в арибитражном, то есть частном суде. Но, в отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Споры, разрешенные в арбитражах, как один все в пользу риэлторских компаний, - сказал депутат. 

При этом, отметил он, у государства нет какого-либо инструмента контроля ни над риэлторами, ни над арбитражными судами, а значит, отсутствует возможность полноценно обеспечивать защиту прав граждан.  

– Количество сделок купли-продажи недвижимости за последние три года в Казахстане составило около 1,5 млн. При этом, как минимум, половина из объявлений о продаже недвижимости на сайте Krisha.kz опубликованы риэлторами. То есть часто у казахстанцев не остается выбора, и они вынуждены работать с риэлторами. Опыт США, Франции и других европейских стран показывает, что необходимо строгое государственное регулирование риэлторской деятельности, введение лицензирования, неукоснительное соблюдение этического кодекса, проверка личности и криминального прошлого будущих риэлторов, - сказал Куспеков. 

В этой связи депутат считает необходимым установить госрегулирование риэлторской деятельности, ввести ее лицензирование, внедрить обязательное обучение риэлторов и сдачу квалификационных экзаменов, разработать один типовой договор для всех риэлторских компаний страны, исключив «арбитражную оговорку», увеличить требования к арбитрам в части опыта, образования, академических и профессиональных достижений, а также установить над ними системный контроль и требовать регулярный отчет о деятельности в соответствующие органы.

#депутат #недвижимость #регулирование #риэлторы

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