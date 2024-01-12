Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане

С 11 по 15 января департаментом полиции совместно с сотрудниками акимата, компании CTS и других госорганов проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города.

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Основная цель – «нулевая терпимость» к правонарушениям в общественном транспорте и обеспечение безопасности водителей и пассажиров.

Были обсуждены проблемные вопросы, в частности, обеспечение салонов автобусов камерами наблюдения с выводом просмотра в ЦОУ Департамента полиции столицы, аварийность на дорогах, запрошены предложения по улучшению дорожного движения.

Также рассматривались проблемные участки близ остановок. Проверен подвижной состав автобусных парков, к административной ответственности привлекли 4 руководителей за выпуск в эксплуатацию ТС, имеющих неисправности.

Проведен контроль выпуска на линию автобусов автопарка N1. Особое внимание полицейские обратили на списки подучетных водителей (сердечные болезни и повышенное давление).

«В заключении, сотрудниками полиции проведена беседа с психологом парка о необходимости подготовки водителей к стрессовой ситуации, на примере последних случаев нападения на водителей автобусов в Алматы. Для повышения комфорта в общественном транспорте и профилактики хулиганских действий Департамент полиции рекомендовал руководству парков провести интеграцию камер наблюдения салонов автобусов с ЦОУ ДП города Астана. Также предложено в кабине водителя установить тревожную кнопку с выводом в диспетчерскую службу CTS», - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года в Алматы женщина-водитель, в ходе конфликта с пассажиром, потеряла сознание и управление над транспортом. Автобус двигался на большой скорости, сносил машины и врезался в прохожих возле остановки. В результате три человека погибли, четверых граждан госпитализировали с различными травмами.