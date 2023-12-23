По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев

Происшествия
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Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, ему грозит длительный срок заключения, передает Kazpravda.kz

Фото из соцсетей

22 декабря в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута (частный перевозчик - ТОО "ДуманТрансКом") в ходе конфликта ударил женщину-водителя. Она потеряла сознание и управление над транспортом.

"Неуправляемый автобус врезался в людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя транспортными средствами. В результате три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщает Polisia.kz.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статьям УК РК - "Хулиганство" и "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Ему грозит лишение свободы до 8 лет. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - отмечается в сообщении.

Начато следствие.

#ДТП #Алматы #автобус #авария

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