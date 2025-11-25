В Костанае экстренные службы были подняты по тревоге после звонка ребенка, который сообщил о якобы заложенной бомбе в одной из школ

Фото: Polisia.kz

Сразу после сообщения связь оборвалась, что придало инциденту дополнительную серьезность, сообщает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

На место прибыли сотрудники полиции, взрывотехники, пожарные и медики. Ученики и персонал школы были оперативно эвакуированы. В ходе обследования здания и прилегающей территории опасных предметов не обнаружено — угроза не подтвердилась.

Полицейские установили, что ложный сигнал подал семиклассник другой школы. Он воспользовался телефоном одноклассника и признался, что совершил звонок ради шутки, не осознавая последствий.

Уголовное дело прекращено — подросток не достиг возраста уголовной ответственности. Однако родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Также будет рассмотрен вопрос о возмещении затрат, понесенных экстренными службами при реагировании на вызов.

Правоохранительные органы напоминают, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Полиция призывает родителей уделять внимание профилактическим беседам с детьми, объяснять опасность подобных действий и контролировать использование телефона и социальных сетей.