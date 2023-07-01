Установлены новые предельные оптовые цены на сжиженный газ

В Казахстане 1 июля вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

В Минэнерго констатировали, что при установленной предельной оптовой цене 33 600 тенге/тонна (без учета НДС) себестоимость производства сжиженного нефтяного газа в зависимости от завода составляет 42-72 тысячи тенге/тонна.

В 2022 году производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 400 тысяч тонн или 10% по сравнению с 2021 годом, а потребление – выросло на 400 тысяч тонн и составило 1,8 млн тонн (рост на 28% по сравнению с 2021 годом).

Одной из основных причин снижения производства, пояснили в ведомстве, является отсутствие инвестиционной привлекательности. Заводы-производители реализуют сжиженный нефтяной газ ниже себестоимости.

«Для покрытия потребности населения и стимулирования производства данного продукта приказом министра энергетики предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей увеличена с 33 600 до 40 320 тенге/тонна без НДС.

При этом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ увеличены на 4-6 тенге/литр в зависимости от региона», – сообщили в МЭ.

Отметим, оптовые цены на сжиженный нефтяной газ для заводов-производителей Министерство энергетики устанавливает ежегодно с 1 июля.