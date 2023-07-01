Установлены новые предельные оптовые цены на сжиженный газ

Энергетика
294
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане 1 июля вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

В Минэнерго констатировали, что при установленной предельной оптовой цене 33 600 тенге/тонна (без учета НДС) себестоимость производства сжиженного нефтяного газа в зависимости от завода составляет 42-72 тысячи тенге/тонна.

В 2022 году производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 400 тысяч тонн или 10% по сравнению с 2021 годом, а потребление – выросло на 400 тысяч тонн и составило 1,8 млн тонн (рост на 28% по сравнению с 2021 годом).

Одной из основных причин снижения производства, пояснили в ведомстве, является отсутствие инвестиционной привлекательности. Заводы-производители реализуют сжиженный нефтяной газ ниже себестоимости.

«Для покрытия потребности населения и стимулирования производства данного продукта приказом министра энергетики предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей увеличена с 33 600 до 40 320 тенге/тонна без НДС.

При этом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ увеличены на 4-6 тенге/литр в зависимости от региона», – сообщили в МЭ.

Отметим, оптовые цены на сжиженный нефтяной газ для заводов-производителей Министерство энергетики устанавливает ежегодно с 1 июля.

#цены #газ #Минэнерго

Популярное

Все
Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым
Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
Замначальника отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
Высоко сижу, далеко гляжу
Закрывайте двери!
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности
YuMi спасает джунгли
Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
Атакуют… сверчки
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Трехлетнего ребенка спасли из охваченной огнем квартиры в Павлодаре
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
В Алматинской области горят заросли камыша в заповеднике
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых

Читайте также

Условия для необоснованного роста цен на авиабилеты устраня…
На Шымкентском НПЗ снизят выработку бензина Аи-95
12-е заседание диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз" …
Единый закупщик электроэнергии заработает в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]