Установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства РК

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Министр науки и высшего образования приказом от 8 октября 2024 года утвердил объем знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК, сообщает Kazpravda.kz

«Утвердить объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 36 (тридцати шести) баллов, основ Конституции Республики Казахстан не менее 9 (девяти) баллов, а также истории Казахстана не менее 15 (пятнадцати) баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан», – говорится в документе.

Настоящий приказ опубликован в ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 11 октября 2024 года.