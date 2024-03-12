Утечка данных: более 1,4 тыс. жалоб поступило от граждан в Минцифры

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АО «Государственная техническая служба» выявило утечки персональных данных казахстанцев, клиентов микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"), произошедшие 5 марта.

Обнаружено более 2 млн случаев нарушения конфиденциальности данных, сообщает Минцифры.

«Обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн (zaimer.ru – 16.8 млн, adengi.ru – 6.8 млн); Филиппины – 5 млн (digido.ph); Вьетнам – 2 млн (vietloan.vn). В свете выявленных событий и в рамках своей компетенции в области защиты персональных данных МЦРИАП РК среагировало оперативно. С использованием мобильного приложения EgovMobile было проведено информирование граждан и предоставление рекомендаций по минимизации возможных рисков, связанных с данной утечкой», - говорится в сообщении.

С 7 марта по сегодняшний день в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1400 жалоб и обращений от граждан. Комитет проводит тщательные проверки по фактам нарушений в соответствии со статьей 79 Кодекса об административных правонарушениях. При подтверждении нарушений будут приняты соответствующие меры, включая административные штрафы.

«В случае обнаружения материалов, указывающих на возможные уголовные правонарушения, комитет по информационной безопасности передаст их в министерство внутренних дел для дальнейшего расследования. При наличии фактов материального ущерба от утечки данных, граждане могут самостоятельно обратиться в министерство внутренних дел или в суд для защиты своих прав и возмещения причиненного ущерба», - отметили в ведомстве.

Комитет по информационной безопасности призывает всех граждан, чьи персональные данные могли быть скомпрометированы, принять необходимые меры для защиты своей конфиденциальной информации и следовать рекомендациям, предоставленным компетентными органами.