Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров компании Kazakh Tourism Development Ltd, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Рассмотрены вопросы реализации туристского проекта Almaty Superski в рамках поставленных Президентом в Послании задач по развитию горнолыжного кластера Алматы. Главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ltd. Ержан Еркинбаев презентовал обновленный мастер-план курорта Almaty Superski, разработанный совместно со всемирно известной компанией Pas Grau International (PGI).

Проект учитывает использование современных технологий в производстве горнолыжного оборудования, спутниковых данных для анализа климатических и рельефных условий, внедрение «зеленых» стандартов. В основу проекта легли лучшие мировые практики, которые применены на более чем 120 курортах по всему миру.

Президент компании PGI Жоан Виладомат подчеркнул значимость выбранного для строительства участка, находящегося вблизи мегаполиса. Это обеспечит устойчивый поток туристов и позволит курорту с первых лет работы занять лидирующие позиции в регионе. По его словам, наличие развитой инфраструктуры мегаполиса – гостиниц, ресторанов и транспортных связей – позволит минимизировать застройку непосредственно на курорте.

При подготовке мастер-плана особое внимание уделялось экологическим нормам. Документ разработан с учетом казахстанских и международных экологических стандартов, в соответствии с принципами устойчивого развития и современных подходов к организации экологического круглогодичного туризма.

В результате реализации проекта ожидается укрепление международного имиджа Алматы как центра зимнего и экологичного туризма, а также привлечение инвестиций в гостиничный бизнес, транспорт, сферу услуг и МСБ.

Олжас Бектенов отметил важность соблюдения экологических норм при строительстве объекта, подчеркнув, что проект должен реализовываться строго в соответствии с национальным и международным законодательством, с минимальным воздействием на окружающую среду и бережным отношением к сохранению природного баланса региона.

По итогам заседания мастер-план утвержден Советом директоров и станет основой для подготовки технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации.

Проект Almaty Superski призван стать драйвером развития туризма в стране, обеспечить новые возможности для жителей и гостей Казахстана, а также внести вклад в достижение национальных целей по диверсификации экономики.