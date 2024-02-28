Утвержден список ТОП-20 туристических направлений

Туризм
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее об этом рассказали в Минтуризма и спорта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на недавнем заседании коллегии заявил, что по поручению премьер-министра список приоритетных территорий расширен с 10 до 20.

— В ТОП-20 туристических дестинаций Казахстана вошли: Хан Ордасы (ЗКО), Каргалинское водохранилище (Актюбинская обл.), Туристский комплекс (Костанайская обл.), Щучинско-Боровская курортная зона Акбура (Акмолинская обл.), Имантау-Шалкарская курортная зона (СКО), Баянауыл (Павлодарская обл.), Курортная зона Катон-Карагай (ВКО), Алакольская курортная зона (обл. Абай и Жетысу), Тургень – Горнолыжный комплекс Каскелен (г.Алматы и Алматинская обл.), «Коксай resort» (Жамбылская обл.), Балхаш (Карагандинская обл.), Туркестан (Туркестанская обл.), космодром Байконур (Кызылординская обл.), с. Улытау (обл. Улытау), Теплый пляж (Мангистауская обл.) и Городище Сарайшык (Атырауская обл.), центр гастрономического туризма (г.Шымкент), Туристский район (г. Астана), — пояснили в ведомстве.

Кроме того, учитывая динамический рост потока внутреннего туризма, министерство совместно с местными исполнительными органами разработало дорожные карты по развитию инфраструктуры упомянутых туристских направлений.

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