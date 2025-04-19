Утверждена концепция, касающаяся правовой культуры

Правительство
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Анвар Ахметов

Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025–2030 годы утвердили в Казахстане. Соответствующее постановление принято Правительством.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, документ ставит целью формирование в обществе высокого уровня правовой культуры. При его разработке учтен международный опыт. Концепция предполагает активное гражданское участие в поддержании правопорядка.

В результате принятия комплекс­ных мер предполагается, что в казахстанском обществе произойдут положительные сдвиги в соблюдении законности и правопорядка, граждане перейдут к более ответственному и сознательному отношению к жизни. Это значит, что каждый будет не только уважать права других, но и последовательно поддерживать правопорядок, что приведет к общему улучшению дисциплины.

Кроме того, в результате принятых мер ожидается повышение доверия населения к государственным и правоохранительным органам. В целом все это должно привести к снижению статистики правонарушений, улучшению качества обслуживания граждан, повышению экономической привлекательности республики и ее инвестиционной среды.

#Правительство #заседание

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