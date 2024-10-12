Утверждены новые правила проведения КАЗТЕСТ

Теперь тест на знание казахского языка можно будет сдать как в бумажном, так и в электронном формате, передает Kazpravda.kz

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Национальный центр тестирования Миннауки сообщает об утверждении новых правил проведения тестирования КАЗТЕСТ, направленных на повышение эффективности и прозрачности процесса оценки уровня владения казахским языком.

Теперь КАЗТЕСТ можно будет сдать как в бумажном, так и в электронном формате. Длительность тестирования составляет 1 час 10 минут для диагностического и 2 часа 7 минут для сертификационного. Тесты включают в себя блоки «Аудирование» – 20 заданий, «Чтение» – 40 заданий, «Письмо» (только для сертификационного) – 2 письменных задания и «Говорение» (только для сертификационного) – 2 устных задания.

Для получения сертификата определенного уровня необходимо набрать минимальный проходной балл по каждому блоку теста. Этот балл устанавливается в пределах от 30% до 80% правильных ответов. Максимальное количество баллов, которые можно получить по блокам «Письмо» и «Говорение», составляет 50 баллов.

Также был упрощен процесс регистрации. Физические лица могут записаться на тестирование через сайт app.testcenter.kz, а юридические лица – направив официальное письмо в канцелярию НЦТ. Результаты КАЗТЕСТ будут доступны в личном кабинете тестируемого в течение трех дней для г.Астана и пятнадцати дней для всех остальных регионов.

Примечание. КАЗТЕСТ – система оценки уровня владения казахским языком. Наличие сертификата КАЗТЕСТ является обязательным при поступлении в докторантуру в казахстанские вузы и по программе «Болашак».