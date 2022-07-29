Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил максимальные ставки по сберегательным вкладам на сентябрь 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на сентябрь 2022 года.

Максимальные ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне августовских значений.